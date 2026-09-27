La nueva delantera de La Tri: ¿Quién debe ser el titular en la era de Marcelo Gallardo?

John Yeboah y Alan Minda antes de un entrenamiento con la Selección de Ecuador.

Arrancó oficialmente el ciclo de Marcelo Gallardo. El entrenador argentino tomó las riendas de la Selección de Ecuador con la mira puesta en competir al máximo nivel y potenciar una de las zonas que más debate genera entre los hinchas: la delantera.

Para su primera gira en Asia, el 'Muñeco' apostó por mantener una base sólida pero inyectando desequilibrio y sangre nueva, dejando una lista de seis atacantes con perfiles distintos.

A continuación, repasamos las principales fortalezas de cada uno de los convocados:

Jeremy Sarmiento: El cerebro creativo.

La mayor fortaleza del jugador del Middlesbrough es la visión de juego y su capacidad para recibir entre líneas. Juega con el balón pegado al pie, tiene un cambio de ritmo explosivo y funciona como el conector entre el mediocampo y el centrodelantero.

John Mercado: Velocidad y profundidad pura

El extremo del Sparta Praga se ganó la confianza del DT gracias a su estilo vertical. Destaca por su perfil zurdo, su capacidad para encarar en el uno contra uno y su potencia física, lo que garantiza amplitud por las bandas.

John Yeboah: Desparpajo y agilidad

El actual jugador del Venezia es sinónimo de desequilibrio individual. Gracias a su centro de gravedad bajo, es un futbolista escurridizo, difícil de marcar y totalmente impredecible.

Jordy Caicedo: El tanque del área

Militando en Huracán de Argentina, Caicedo es el '9' más clásico de esta nómina. Su principal virtud es la potencia física para chocar contra los centrales y su capacidad para aguantar el balón de espaldas. Rematador nato que impone presencia y jerarquía en el forcejeo y el juego aéreo.

Juan Riquelme Angulo: La nueva joya tricolor

Con solo 18 años y flamante fichaje del Sunderland, su convocatoria es una de las grandes apuestas. Pese a su imponente altura y biotipo, en su reciente debut ante Corea del Sur demostró movilidad, desmarques inteligentes de apoyo y mucha picardía para incomodar a la defensa asiática.

Nilson Angulo: Dinamismo y polivalencia

También jugador del Sunderland, Angulo aporta un estilo ofensivo moderno. Es un atacante atrevido, rápido y encarador que no tiene problemas en moverse por todo el frente de ataque. Su especialidad es romper esquemas cerrados mediante diagonales agresivas y llegar a zona de peligro con balón dominado.

Gonzalo Plata: La magia y el desequilibrio

Un viejo conocido que siempre aporta una chispa diferente, actual jugador del Flamengo. El talento de Plata radica en su atrevimiento para el uno contra uno, su fina conducción de balón con la zurda y su capacidad para recortar hacia el centro buscando el remate o la asistencia filtrada.

Kevin Rodríguez: Despliegue y velocidad al espacio

'La Rola' aporta un perfil físico único. La fortaleza del jugador del Royale Union Saint-Gilloise es la velocidad en distancias largas y su incansable presión sobre la salida del equipo rival. Es una pieza clave para esquemas de contragolpe o cuando se necesita asfixiar la salida del oponente.

Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez, fueron convocados para esta gira, pero quedaron fuera de la lista por lesión.

Ahora, las cartas están sobre la mesa. Marcelo Gallardo deberá analizar cada una de las herramientas tácticas para plantear un escenario que siempre le sea favorable a La Tri.