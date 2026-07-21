¡Terrible broma! Piloto hace creer a pasajeros que Argentina ganó el Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina mantuvo expectactes a miles de personas en el mundo, todos esperaban conocer al ganador. Sin embargo, para unos pasajeros de avión la noticia les llegó de una forma muy particular.

En pleno vuelo y sin conexiones que permitan conocer el resultado oficial del partido, un piloto de avión dedició jugarles una broma a sus pasajeros, a través de los altavoces, aseguró que la Albiceleste había ganado la Copa del Mundo.

"Desde aquí queríamos dar la en hora buena a nuestros compatriotas argentinos", dijo el aviador, tras resaltar que ha sido "un partido muy disputado hasta el final, prórroga incluida. Los equipos lo han dado todo. Pero la final del mundo, lamentablemente, solo la puede ganar uno".

El video se difundió y viralizó rapidamente en redes sociales. En los minutos finales del clip, se escucha al piloto decir que España es la nueva campeona del mundo, dejando a todos los hinchas en silencio.

La final de la Copa Mundial de la FIFA se jugó el domingo 19 de julio. España ganó 1-0 a Argentina en los minutos de prórroga con gol de Ferran Torres.