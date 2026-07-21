Incendio por quema de desechos consumió 1 600 metros de vegetación en Guayllabamba

Bomberos controlaron una quema e desechos en el sector de Guayllabamba, en el norte de Quito.

Una quema de desechos provocó un incendio que afectó aproximadamente 1 600 metros cuadrados de pastizal y vegetación seca en el sector San Rafael, en la parroquia de Guayllabamba, al norte de Quito.

La emergencia se registró la tarde de este martes 21 de julio de 2026 y fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Quito, que logró controlar las llamas antes de que se extendieran hacia otras áreas.

Tras la intervención de los equipos de emergencia, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició un procedimiento sancionador contra la presunta persona responsable de la quema.

Bomberos evitaron que el fuego se propague

Según informó el Cuerpo de Bomberos, el incendio consumió alrededor de 1 600 metros cuadrados de pastizal y hierba seca.

La rápida respuesta del personal permitió contener el fuego y evitar que alcanzara una mayor extensión o afectara otros espacios naturales del sector.

No se reportaron personas heridas ni daños en viviendas a causa de esta emergencia.

AMC inició un proceso sancionador

Luego de controlar el incendio, la Agencia Metropolitana de Control informó que abrió un procedimiento administrativo contra la persona presuntamente responsable de la quema de desechos.

Las autoridades recordaron que este tipo de prácticas incrementa el riesgo de incendios forestales, especialmente durante la temporada seca.

Además, señalaron que las quemas ponen en peligro la integridad de las personas, afectan la flora y la fauna y generan daños en los ecosistemas.

Las entidades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la quema de residuos y adoptar medidas de prevención que reduzcan el riesgo de nuevos incendios.