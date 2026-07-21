¿Qué son y dónde se ubican los Puestos de Mando Operativo?

Los Puestos de Mando Operativos (PMO) son espacios físicos y logísticos desplegados en zonas estratégicas de Quito, enfocados en mejorar la seguridad ciudadana y el control del espacio público.

De acuerdo con información municipal, funcionan como centros de operaciones en territorio para garantizar una respuesta inmediata ante emergencias.

En estos puestos se concentra personal operativo de distintas instituciones que coordinan acciones de manera conjunta:

Agentes de Control Metropolitano

Cuerpo de Bomberos de Quito

Agencia Metropolitana de Control

Agencia Metropolitana de Tránsito

Policía Nacional y Fuerzas Armadas

Se localizan en puntos considerados críticos o de alta afluencia de personas para disuadir la delincuencia y mantener el orden.

¿Qué identifican los PMO?

Actualmente existen diez PMO. Están ubicados: en el Centro Histórico, La Carolina, La Mariscal, Boulevard Naciones Unidas, Plaza Argentina, Plaza Gabriela Mistral, el Chaquiñán en Cumbayá, la Basílica del Voto Nacional, El Panecillo y Universidad Central.

La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, destacó que entre los últimos resultados, los PMO brindaron asistencia a 21 personas extraviadas y coordinaron la aprehensión de 17 individuos por presuntos delitos.

Agregó que se ha brindado atención en salud mental a jóvenes que estaban con problemas de ansiedad, también se identificó a sujetos que habían sustraído celulares, entre otras asistencias.