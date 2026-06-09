Hallan cuerpo de una mujer joven en La Vicentina, en Quito
La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer joven en La Vicentina, en el nororiente de Quito.
Las autoridades realizan el levantamiento de un cuerpo en La Vicentina
Captura de pantalla.
Compartir
Actualizado:
09 jun 2026 - 14:39
La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer joven en una quebrada en La Vicentina, en el norte de Quito este martes 9 de junio de 2026.
El hallazgo se produce en medio de la búsqueda de Nathaly Maffla, una estudiante de la Escuela Politécnica Nacional que desapareció en Quito el pasado 4 de junio.
Compartir