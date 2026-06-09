Hallan cuerpo de una mujer joven en La Vicentina, en Quito

Las autoridades realizan el levantamiento de un cuerpo en La Vicentina

La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer joven en una quebrada en La Vicentina, en el norte de Quito este martes 9 de junio de 2026.

El hallazgo se produce en medio de la búsqueda de Nathaly Maffla, una estudiante de la Escuela Politécnica Nacional que desapareció en Quito el pasado 4 de junio.