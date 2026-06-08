Cámaras captan el momento exacto del robo a una casa en Quito

Hombres desconocidos robaron una vivienda en menos de cinco minutos en el sur de Quito.

En menos de cinco minutos un grupo de delincuentes robó una vivienda en el sector de Santospamba, en el sur de Quito.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos hombres se acercaron a pie a una vivienda e ingresaron rápidamente sin problemas.

De acuerdo con la afectada, los hombres en cuestión ingresaron con una especie de llave o artículo similar, pero no forcejearon con la cerradura.

A la escena luego llega un vehículo en el que los hombres embarcan varias cosas. El hecho ocurrió la madrugada del 1 de junio de 2026, según se observa en el video de la cámara de seguridad.

Entre lo robado constan los tanques de gas, televisores, celulares y dinero en efectivo.

La víctima contó a Teleamazonas que guardaba dinero en efectivo para "botar una losita".

Alrededor de 2 000 dólares en efectivo y otros 5 000 en bienes fue el perjuicio por el robo a esta vivienda.

Según los moradores de la zona, no es la primera vez que ocurre algo así, por lo que piden mayor presencia policial.