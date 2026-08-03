Familia de Joselyn Oña realiza plantón en Carondelet para exigir celeridad en su búsqueda

Familiares de Joselyn Oña realizaron un plantón frente a Carondelet para exigir celeridad en la búsqueda de la joven desaparecida.

Familiares de Joselyn Oña realizaron un plantón frente a Carondelet, este lunes 3 de agosto de 2026, para exigir celeridad en la búsqueda de la joven.

Las personas se congregaron en la Plaza Grande, en el Centro Histórico, con carteles con la foto de la joven desaparecida.

La familia destacó que la investigación ha avanzado a partir de la difusión masiva de su caso.

Sin embargo, los familiares exigieron justicia y agilidad para encontrar a la joven quien desapareció hace casi tres meses en el centro de Quito.

Asimismo, la familia adelantó que no será el primer plantón y seguirán presionando hasta dar con el paradero de la joven.

Joselyn Oña Cando fue vista por última vez el 15 de mayo de 2026, en el sector de San Blas.

Cámaras de seguridad la captaron en la parada Hermano Miguel, del Trolebús.

La joven de 26 años padece epilepsia y tiene una discapacidad de más del 65%, según reportó su familia.