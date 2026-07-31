Plantón de la familia de Lizeth Bunshi exige justicia por su desaparición en Quito

Plantón de familiares y amigos de Lizeth Bunshi en exteriores de la Fiscalía General del Estado.

Familiares y amigos de Lizeth Bunshi se congregaron en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, la mañana de este viernes 31 de julio de 2026, para exigir justicia por la joven desaparecida.

"¡Justicia, justicia, justicia para Lizeth!", gritaron los familiares y amigos en un plantón realizado en Quito tras 12 días de la desaparición de la joven de 28 años.

Los asistentes acudieron con camisetas blancas con la foto de Lizeth y con carteles con mensajes exigiendo justicia a las autoridades.

El caso se investiga en la Fiscalía como una presunta desaparición forzada, pero la familia pide que sea tratado como un posible femicidio.

Asimismo, piden que el Ministerio Público procese a cinco personas en el caso. Se trata de su pareja y amigos que estuvieron con ella la noche previa a su desaparición.

El único detenido por este caso es Cristian Gonzalo V. L., amigo del novio de la joven.

Un juez ordenó prisión preventiva para él por el presunto delito de desaparición involuntaria de la joven estilista.

Desaparición de Lizeth Bunshi

Lizeth Bunshi, estilista y madre de un niño de nueve años, desapareció el pasado 19 de julio de 2026, según el reporte oficial de la Fiscalía, aunque salió de su casa un día antes.

De acuerdo con las autoridades, la joven salió el fin de semana de la vivienda de su padre, ubicada en el sector de El Tingo, en el suroriente de Quito.

Lizeth tenía previsto reunirse con su novio y un grupo de amigos. Sin embargo, dejó de responder las llamadas y mensajes de sus familiares.

La última vez que fue vista ocurrió en las inmediaciones del río Machángara, en el sector del Cumandá, en el centro de Quito.