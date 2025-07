'Mi hija quería ser cantante, pero le truncaron sus sueños'; 13 años sin Juliana Campoverde

“Como una muerte lenta", describe Elizabeth Rodríguez el tiempo que ha pasado desde el 7 de julio del 2012, la última vez que vio a su hija, Juliana Campoverde.

La vida, sin saber dónde está Juliana, ha sido como un calvario. "La paz no ha regresado desde el día que desaparecieron a mi hija".

Aquel sábado, Juliana Campoverde salió de su casa -en el sur de Quito-, junto a su madre, para ir a trabajar en su local de productos naturistas. Cuando llegaron a la gasolinera del sector de La Biloxi, la joven, que en ese entonces tenía 18 años, y su madre Elizabeth se abrazaron sin saber que sería la última vez.

"Nos vemos más tarde mamita", dijo Juliana. Y pidió la bendición a su madre, antes de cruzar la calle y de que Elizabeth tomara un bus para ir a trabajar.

Eran las 08:50. Desde que Elizabeth escuchó esa última frase de 'July', como llamaba a su hija, han pasado 13 años, que se cumplen este lunes 7 de julio del 2025.

Desde entonces, la madre de Juliana sigue sin conocer qué pasó, aunque investigaciones judiciales demostraron que la última persona que estuvo con la joven fue el pastor evangélico Jonathan Carrillo.

Durante el proceso judicial, Carrillo confesó que Juliana murió por una caída accidental y que él arrojó su cuerpo en una quebrada del sector Bellavista, en el norte de Quito. Sin embargo, sus restos no han sido hallados durante los últimos 13 años.

En julio del 2019, el pastor Patricio Carrillo fue condenado a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana.

Elizabeth Rodríguez ha buscado durante 13 años la verdad. "No voy a dejar de luchar hasta que el Estado ecuatoriano me dé una respuesta y hasta que la Fiscalía y la Policía me digan 'aquí están los restos de su hija'", dijo Rodriguez a Teleamazonas.com.

El Ministerio del Interior tiene cifras de desaparecidos desde el 2017 y la última actualización es hasta mayo del 2025. Según el reporte oficial, en ese ese período, 2 408 personas continúan desaparecidas en Ecuador.

A continuación el testimonio de Elizabeth Rodríguez:

“Mi hija fue víctima de abuso de poder espiritual. Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez, tenía apenas 18 años cuando fue desaparecida por el pastor evangélico Jonathan Patricio Carrillo.

Recuerdo con claridad el último día que nos vimos. Aquel 7 de julio del 2012, ella se acercó a mí, me dio un abrazo, me pidió la bendición y me dijo ‘Nos vemos más tarde mamita’.

Esa frase siempre retumba mi mente. Me dijo que nos veríamos más tarde, pero ya han pasado 13 años y no la volví a ver. Pero aún guardo la esperanza de que Dios me concederá el milagro de encontrarla.

Mi hija era una joven brillante, obediente, amorosa conmigo, su papá y sus hermanos. También era profundamente creyente; y como toda jovencita estaba llena de sueños.

Iba a estudiar Ciencias Biológicas en la universidad. Aunque su sueño más grande era ir a Argentina a estudiar canto y música. Incluso, todas las tardes tocaba el piano y cantaba música de alabanza.

Ella quería llenar estadios para interpretar música cristiana. Amaba mucho a Dios y siempre se preocupaba por los demás. Por ejemplo, como tesis del colegio realizó un proyecto para ayudar a los niños de la calle.

Sin embargo, nada de eso se cumplió, todos sus sueños fueron truncados. Pero estoy yo para que la memoria de mi hija no quede en el olvido. Estoy yo para seguir exigiendo justicia.

Ratifican sentencia a pastor en el caso Juliana

He pasado 13 años luchando contra un Estado indolente, que no nos da una respuesta, que no nos dice qué pasó realmente con mi hija.

En 2019, el pastor Patricio Carrillo fue condenado a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de mi July. Apenas fueron 25 años. Digo apenas, porque se merecía más años por toda la atrocidad que hizo con ella.

La Corte (de Pichincha) también dictó medidas de reparación, pero no se han cumplido. Se dispuso que las búsquedas no cesen hasta que mi July sea encontrada. Esa es la medida que más me interesa que se cumpla, pero lamentablemente no nos dan respuestas.

Me ha tocado plantarme frente a las instituciones, en la Fiscalía y Ministerio del Interior para que cumplan con la sentencia. De tanto insistir se hicieron búsquedas entre octubre y diciembre del 2023. Un arqueólogo forense rastreó la quebrada del sector Bellavista (norte de Quito).

El experto encontró 208 restos, pero la mayoría pertenecían a animales y a ocho se le hicieron pericias, pero al cotejar se determinó que no pertenecían al ADN de mi hija. Si me dicen que ella está muerta, pues que nos entreguen su cuerpo como establece en la sentencia.

Yo no he dejado de luchar, estoy siempre con la voz en alto, luchando para que mi hija aparezca o para que el Estado responda ¿qué pasó con ella, dónde está?

"Pasan los días, pasan los años y no tengo respuestas. Es muy doloroso y aterrador no saber realmente qué pasó, qué le hicieron y dónde están sus restos. Cada día me levanto pensando en eso". Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde

Lo que ha vivido mi familia no se lo deseo a nadie. Por el caso de Juliana han pasado 12 fiscales y nueve agentes investigadores. Eso fue demasiado para nosotros porque tuvimos que ser revictimizados.

Cada vez que cambiaba el fiscal teníamos que decir nuevamente las versiones. Y en cada cambio tuvieron que volver a estudiar el expediente. Entonces ha sido muy traumatizante, porque yo sigo sin saber dónde está mi hija

Ya son 13 años de impunidad, de indolencia por parte del Estado. Han sido 13 años de un vacío profundo que nos carcome el alma cada día”.