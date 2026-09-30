Killa Sisa Quishpe, reportada como desaparecida en Zámbiza, fue localizada

Killa Sisa Quishpe, la joven trans de 24 años vista por última vez la mañana del domingo 27 de septiembre en Zámbiza.

Killa Sisa Quishpe fue localizada tres días después de que se reportara su desaparición en Zámbiza, Quito. La Fiscalía General del Estado actualizó este 30 de septiembre su ficha de búsqueda con la palabra “LOCALIZADA”.

La institución actualizó la alerta de búsqueda. Hasta el momento, Fiscalía no ha detallado públicamente las circunstancias en la que fueron encontradas ni el lugar exacto donde se produjo la localización.

Estaba desaparecida desde el 27 de septiembre

Killa, de 24 años, había sido vista por última vez en Zámbiza. De acuerdo con la información difundida durante su búsqueda, salió con su computadora, billetera y documentos personales, mientras que su teléfono celular quedó en casa.

Familiares, colectivos y autoridades difundieron su ficha para solicitar información que permitiera dar con su desfile.

Con la actualización de Fiscalía, la búsqueda quedó cerrada después de confirmarse que Killa Sisa fue localizada.