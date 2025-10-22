Larga fila para despedir a Paulina Tamayo antes de su salida a la Basílica para última misa

Una gigantografía de la artista se colocó en el teatro de la Casa de la Cultura, junto a su féretro.

Centenares de personas se dieron cita la mañana de este miércoles 22 de octubre del 2025 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, para dar el último adiós a la artista ecuatoriana, Paulina Tamayo, quién falleció a los 60 años de edad.

“Viva Paulina Tamayo”, “Hasta siempre Paulina”, “te queremos”... Fueron algunas de las frases que los seguidores de la artista ecuatoriana gritaron al interior del Teatro, luego de corear sus canciones.

A lo largo del funeral sonaron las canciones más conocidas de Paulina Tamayo, llamada también ‘la grande del Ecuador’. Entre ellas, ‘Avecilla’. ‘Morena la ingratitud’, ‘Parece Mentira’, entre otros temas.

Inicialmente, las puertas de la Casa de la Cultura estarían abiertas hasta las 10:00. Sin embargo, debido a la cantidad de gente, los familiares decidieron que los seguidores de la artista podrían ingresar hasta las 11:00.

“Te quedas en el corazón de los ecuatorianos, con tu música”, dijo con lágrimas en los ojos una de las asistentes al llegar hasta el féretro en la artista. Otros optaron por entrar y sentarse en el auditorio para elevar oraciones por ella y corear sus canciones.

Después de las 11:00 sus restos serán trasladados hacia la Basílica del Voto Nacional, en el centro histórico de Quito, en donde se desarrollará una misa de cuerpo presente.