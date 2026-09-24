'Les pedí que no se lo llevaran': madre de Fabricio, desaparecido en 2024 pide justicia junto a otras familias
Denuncias formalizadas, asignación de agentes investigadores y la obtención de medidas cautelares en la ONU no ha sido suficiente para quienes bsucan a sus familiares desaparecidos en 2024 en Ecuador.
Las familias de los desaparecidos en 2024 piden respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
CDH
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Actualizado:
24 sep 2026 - 19:08
Los familiares de personas desaparecidas en 2024 viven un auténtico calvario.
Entre los testimonios recopilados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), se evidencia que varios testigos presenciaron las detenciones de sus allegados, pero perdieron su rastro a partir de ese momento.
Uno de estos desgarradores relatos es el de Mércia, madre de Fabricio Alvarado, quien figura en los registros de estos casos.
La mujer le dijo en su testimonio al CDH que suplicó a presuntos militares que no se llevaran a su hijo.
Pese a este panorama, entre los rostros de la lucha por la justicia también figuran emblemáticos precedentes, como el de Steven Medina, Nehemías Arboleda, y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, los niños de Las Malvinas.
Este caso resonó a nivel nacional y concluyó con la sentencia de 16 militares acusados de desaparición forzada.
Dicho fallo marcó un hito al obligar a las Fuerzas Armadas a ofrecer disculpas públicas.
Militares procesados en otro caso
Asimismo, en el caso de Yojalbert Elisio Ramírez, la Fiscalía formuló cargos contra cinco miembros del Ejército.
Tras una audiencia realizada el 24 de noviembre de 2025, se reformularon los delitos.
El caso se investiga por privación ilegal de libertad, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio y desaparición forzada en perjuicio de Yojalbert.
Familiares quieren respuestas
Sin embargo, en la gran mayoría de los casos el escenario se torna desalentador.
Solo constan denuncias formalizadas por los familiares en la Fiscalía, la asignación de agentes investigadores y la obtención de medidas cautelares en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Durante el último plantón realizado en Quito, los allegados de los desaparecidos exigieron respuestas al Gobierno y al Ministerio de Defensa, pero no obtuvieron contestación alguna.
Han pasado dos años y la exigencia sigue siendo la misma: saber qué pasó y dónde están sus seres queridos.
Teleamazonas.com remitió una solicitud formal de información al Ministerio de Defensa para conocer su postura frente a los señalamientos de los familiares y del CDH.
Hasta las 16:00 de este miércoles 23 de septiembre de 2026, la petición no había tenido respuesta.
Caso Fabricio Alvarado
Fabricio Alejandro Alvarado Zambrano
- Cantón Babahoyo. Provincia de Los Ríos
Según la información recibida por el Comité, el 6 de diciembre de 2024 a las 02:00, Fabricio Alejandro Alvarado Zambrano fue detenido por un grupo de presuntos militares en la ciudadela Las Mujeres Solas, en Babahoyo, y posteriormente trasladado a un lugar desconocido. Hasta la fecha, los familiares no cuentan con datos adicionales sobre las circunstancias y motivos de dicha detención. Desde entonces, los allegados del Fabricio Alvarado no tienen información sobre su suerte y paradero, a pesar de haber llevado a cabo diligencias de búsqueda en dependencias policiales, centros de detención y establecimientos de salud, y de haber denunciado su desaparición ante los órganos competentes del Estado.
Caso Jason Franco
Jason Ariel Franco Gil
- Cantón Babahoyo. Provincia de Los Ríos
Según el CDH, el 6 de diciembre de 2024, a la 01:00, Jason Ariel Franco Gil se encontraba reunido con cinco amigos en una vivienda de la ciudadela Las Mujeres Solas, en Babahoyo. Testigos informaron que personas vestidas de militares llegaron al lugar a bordo de una camioneta blanca, ingresaron al domicilio, los obligaron a subir al vehículo y se los llevaron con rumbo desconocido. Hasta el momento no se conocen los motivos de la detención. Los familiares de Franco Gil desconocen su paradero, pese a haber realizado diligencias en policías, hospitales y centros de detención, y haber formalizado la denuncia ante las autoridades competentes.
Caso Miguel Morán, Bryan Torres, Kleiner y Carlos Pisco
El caso
Los tres jóvenes, de 15, 17 y 21 años, trabajaban en una hacienda bananera en Guayas, donde, según el CDH, fueron detenidos y desaparecidos el 6 de diciembre de 2024.
El hecho
De acuerdo con el informe, testigos relataron que hombres vestidos de militares irrumpieron en el lugar en dos camionetas y se llevaron por la fuerza a seis personas.
Sobrevivientes denunciaron agresiones brutales y robo de pertenencias.
Inspecciones fiscales hallaron ropa con sangre, mientras que las cámaras de seguridad de la hacienda fueron destruidas, según el Comité.
Las familias denuncian trabas institucionales (como negativas para tomar las denuncias) y exigen respuestas sobre el paradero de los jóvenes.
Caso Yojalbert Elisio Ramírez
Yojalbert Elisio Ramírez
- San Miguel. Provincia de Bolívar.
Yojalbert, de nacionalidad venezolana, se encontraba en una cabaña junto a otros dos jóvenes en el cantón San Miguel. Según el CDH, 12 militares habrían llegado a bordo de una camioneta azul, los habrían golpeado y torturado, y posteriormente los subieron al vehículo para trasladarlos a la hacienda 'La Clementina', ubicada en Babahoyo. Sin embargo, antes de llegar, habrían bajado a Yojalbert; tras preguntar a dónde lo llevaban, se escucharon disparos. Desde ese momento se desconoce su paradero. Tras separar a Yojalbert, los militares llevaron a los otros dos jóvenes a la hacienda La Clementina, donde los amarraron y drogaron para luego lograr que la Policía los procesara falsamente por narcotráfico; no obstante, una jueza los liberó con medidas cautelares por falta de pruebas. Durante la investigación fiscal, la Policía confirmó la participación del Ejército en la detención de los tres jóvenes. Por este caso, la Fiscalía formuló cargos contra cinco miembros del Ejército y, tras una audiencia realizada el 24 de noviembre de 2025, se reformularon los delitos a privación ilegal de libertad, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio y desaparición forzada en perjuicio de Yojalbert Elisio Ramírez.
Caso Malvinas
El 8 de diciembre de 2024, una patrulla de la Fuerza Aérea interceptó a un grupo de jóvenes que regresaba de jugar fútbol al sur de Guayaquil.
Los uniformados detuvieron arbitrariamente, golpearon y torturaron a cuatro menores: Nehemías Arboleda, Steven Medina, Ismael y Josué Arroyo, para luego abandonarlos desnudos en el sector rural de Taura.
Sus cuerpos sin vida fueron hallados el 24 de diciembre. El caso contó con medidas de protección del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
La condena
Un Tribunal de Garantías Penales declaró culpables a los 16 militares por el delito de desaparición forzada:
- 34 años y 8 meses de cárcel para 11 militares en calidad de autores.
- 30 meses de prisión para 5 militares que actuaron como cooperadores eficaces.
- Un procesado fue ratificado como inocente.
Reparación a las víctimas
Los sentenciados, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa deberán pedir disculpas públicas en medios de comunicación para rectificar la información errónea vertida contra los menores.
Además, cada condenado deberá pagar 10.000 dólares de indemnización a las familias afectadas.
Caso Jonathan Villón Velazco
Jonathan Daniel Villón Velasco
- Cantón Guayaquil. Provincia de Guayas.
Según la información el CDH, el 9 de diciembre de 2024, Jonathan Daniel Villón Velasco salió a comprar víveres a la cooperativa Nueva Prosperina, sector Las Cañas, en Guayaquil. Al acercarse a saludar a un amigo, notó que un grupo de militares se dirigía hacia él y, asustado, corrió; sin embargo, los agentes lo alcanzaron y comenzaron a golpearlo. Zoila Yadira Auquilla Bohórquez, pareja de Villón Velasco, llegó al sitio y presenció cómo los uniformados lo subían a la fuerza a una camioneta. Al consultar el motivo de la aprehensión, los militares guardaron silencio y la apuntaron con sus armas. De acuerdo con un video en poder del Comité, Villón Velasco fue embarcado en una camioneta negra marca Chevrolet (año 2022, placas GMA2708) perteneciente a la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP). Posteriormente, fue trasladado con rumbo desconocido.
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