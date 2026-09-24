'Les pedí que no se lo llevaran': madre de Fabricio, desaparecido en 2024 pide justicia junto a otras familias

Las familias de los desaparecidos en 2024 piden respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Los familiares de personas desaparecidas en 2024 viven un auténtico calvario.

Entre los testimonios recopilados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), se evidencia que varios testigos presenciaron las detenciones de sus allegados, pero perdieron su rastro a partir de ese momento.

Uno de estos desgarradores relatos es el de Mércia, madre de Fabricio Alvarado, quien figura en los registros de estos casos.

La mujer le dijo en su testimonio al CDH que suplicó a presuntos militares que no se llevaran a su hijo.

Pese a este panorama, entre los rostros de la lucha por la justicia también figuran emblemáticos precedentes, como el de Steven Medina, Nehemías Arboleda, y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, los niños de Las Malvinas.

Este caso resonó a nivel nacional y concluyó con la sentencia de 16 militares acusados de desaparición forzada.

Dicho fallo marcó un hito al obligar a las Fuerzas Armadas a ofrecer disculpas públicas.

Militares procesados en otro caso

Asimismo, en el caso de Yojalbert Elisio Ramírez, la Fiscalía formuló cargos contra cinco miembros del Ejército.

Tras una audiencia realizada el 24 de noviembre de 2025, se reformularon los delitos.

El caso se investiga por privación ilegal de libertad, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio y desaparición forzada en perjuicio de Yojalbert.

Familiares quieren respuestas

Sin embargo, en la gran mayoría de los casos el escenario se torna desalentador.

Solo constan denuncias formalizadas por los familiares en la Fiscalía, la asignación de agentes investigadores y la obtención de medidas cautelares en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el último plantón realizado en Quito, los allegados de los desaparecidos exigieron respuestas al Gobierno y al Ministerio de Defensa, pero no obtuvieron contestación alguna.

Han pasado dos años y la exigencia sigue siendo la misma: saber qué pasó y dónde están sus seres queridos.

Teleamazonas.com remitió una solicitud formal de información al Ministerio de Defensa para conocer su postura frente a los señalamientos de los familiares y del CDH.

Hasta las 16:00 de este miércoles 23 de septiembre de 2026, la petición no había tenido respuesta.

Caso Fabricio Alvarado

Fabricio Alejandro Alvarado Zambrano Cantón Babahoyo. Provincia de Los Ríos

Caso Jason Franco

Jason Ariel Franco Gil Cantón Babahoyo. Provincia de Los Ríos

Caso Miguel Morán, Bryan Torres, Kleiner y Carlos Pisco

El caso

Los tres jóvenes, de 15, 17 y 21 años, trabajaban en una hacienda bananera en Guayas, donde, según el CDH, fueron detenidos y desaparecidos el 6 de diciembre de 2024.

El hecho

De acuerdo con el informe, testigos relataron que hombres vestidos de militares irrumpieron en el lugar en dos camionetas y se llevaron por la fuerza a seis personas.

Sobrevivientes denunciaron agresiones brutales y robo de pertenencias.

Miguel Morán, Bryan Torres, Kleiner y Carlos Pisco desaparecieron en el cantón Simón Bolívar, en la provincia de Guayas. CDH

Inspecciones fiscales hallaron ropa con sangre, mientras que las cámaras de seguridad de la hacienda fueron destruidas, según el Comité.

Las familias denuncian trabas institucionales (como negativas para tomar las denuncias) y exigen respuestas sobre el paradero de los jóvenes.

Caso Yojalbert Elisio Ramírez

Yojalbert Elisio Ramírez San Miguel. Provincia de Bolívar.

Caso Malvinas

El 8 de diciembre de 2024, una patrulla de la Fuerza Aérea interceptó a un grupo de jóvenes que regresaba de jugar fútbol al sur de Guayaquil.

Los uniformados detuvieron arbitrariamente, golpearon y torturaron a cuatro menores: Nehemías Arboleda, Steven Medina, Ismael y Josué Arroyo, para luego abandonarlos desnudos en el sector rural de Taura.

Sus cuerpos sin vida fueron hallados el 24 de diciembre. El caso contó con medidas de protección del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

La condena

Un Tribunal de Garantías Penales declaró culpables a los 16 militares por el delito de desaparición forzada:

Familiares de los cuatro menores en una de las marchas que realizaron en Guayaquil para exigir justicia en este caso. API

34 años y 8 meses de cárcel para 11 militares en calidad de autores .

para en calidad de . 30 meses de prisión para 5 militares que actuaron como cooperadores eficaces.

para que actuaron como Un procesado fue ratificado como inocente.

Reparación a las víctimas

Los sentenciados, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa deberán pedir disculpas públicas en medios de comunicación para rectificar la información errónea vertida contra los menores.

Además, cada condenado deberá pagar 10.000 dólares de indemnización a las familias afectadas.

Caso Jonathan Villón Velazco