Localizan con vida a Andrea Tamayo Jaramillo, reportada como desaparecida en Quito

Localizaron con vida a Andrea Tamayo la tarde de este jueves 17 de septiembre de 2026, en Quito.

La Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior informaron que Andrea Elizabeth Tamayo Jaramillo, de 44 años de edad, ya fue localizada .

La ciudadanía había sido reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el pasado sábado 12 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, fue vista por última vez en el sector de Quitumbe, al sur de la capital.

Las autoridades confirmaron el hallazgo y agradecieron la colaboración ciudadana en la difusión.

El reporte de la desaparición se hizo público este jueves 17 de septiembre por parte de sus familiares, quienes desde tempranas horas realizaron la difusión.