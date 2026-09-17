¡EN VIVO! Flamengo vs. IDV  del Valle por la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores

Independiente del Valle ante Flamengo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadore

El choque entre Flamengo e Independiente del Valle en el estadio Maracaná se ha consolidado como una verdadera batalla estratégica en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Tras el resultado conseguido por el conjunto brasileño en el partido de ida en Quito, la vuelta en Río de Janeiro exigió un despliegue de máxima concentración para ambos planteles.

Pese a llegar con la obligación de remontar el marcador global, el equipo ecuatoriano saltó al campo sin complejos y dispuesto a disputarle la posesión del balón al gigante carioca. La recompensa a esa postura ambiciosa llegó con el gol de Djorkaeff Reasco al minuto 30, una anotación que puso el 0-1 a favor de la visita y apretó la eliminatoria a un global de 2-1. Este tanto cambió drásticamente la dinámica del encuentro, llenando de incertidumbre las tribunas del templo brasileño.

Con la diferencia reducida a un solo gol, Flamengo tuvo que apelar a la experiencia de sus figuras internacionales para enfriar el ímpetu del cuadro visitante. La presencia de hombres de jerarquía en el medio campo permitió a los locales recuperar paulatinamente el control del ritmo de juego y minimizar los riesgos en su área. Sin renunciar a la búsqueda del gol de la tranquilidad, el cuadro carioca apostó por la solidez defensiva para mantener la ventaja en el cómputo general.

El compromiso mantiene un nivel de dramatismo absoluto a medida que corren los minutos en la cancha del Maracaná. Mientras Independiente del Valle busca con determinación el gol que fuerce los penales o concrete una remontada épica, Flamengo intenta aprovechar los espacios dejados por el rival para sentenciar la llave de contragolpe.

Cualesquiera que sea el resultado definitivo, este cruce reafirma la paridad competitiva entre dos de los proyectos deportivos más exitosos de Sudamérica en los últimos años.