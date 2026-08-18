Lo que se sabe de la muerte de Christian Beltrán tras salir a hacer un depósito en Quito.

Una denuncia por desaparición destapó el trágico final de Christian Santiago Beltrán Veloz, de 37 años.

La Policía investiga si fue víctima de un robo con escopolamina u otra sustancia tóxica tras acudir a una zona de discotecas.

Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por parte de sus familiares concluyó con la confirmación de una trágica noticia en el sur de Quito.

Christian Santiago Beltrán Veloz, de 37 años, fue hallado sin vida en la vía pública luego de ser reportado como desaparecido tras salir de la casa de sus padres.

La Policía realizó la revisión de cámaras de seguridad, diligencias de campo de la Dinased y el reconocimiento fotográfico por parte de sus allegados.

Con estas pistas, lograron reconstruir la cronología de las últimas horas del ciudadano.

Lo que se sabe de la muerte de Christian Beltrán tras salir a hacer un depósito en Quito. Afiche de búsqueda

Salió a hacer una diligenica bancaria

De acuerdo con la denuncia formal presentada por su familia, el hecho comenzó la noche del viernes 14 de agosto de 2026.

A las 20:30, Christian salió del inmueble de sus padres con el objetivo de realizar un depósito para saldar una deuda bancaria.

Al no regresar a su hogar, la familia ingresó a su computadora el domingo 16 de agosto.

Al revisar su sesión abierta de WhatsApp, descubrieron que el ciudadano había acordado acudir a unas discotecas junto a un conocido.

Esa fue la última pista directa sobre su desfile antes de perder todo contacto.

Sospecha policial

La hipótesis que manejan los agentes investigadores del caso apunta a una presunta motivación delictiva por robo. Hallazgo en la vía pública y confirmación de la identidad

Presumen que sucedió bajo los efectos de la escopolamina u otra droga alucinógena altamente tóxica para someter a la víctima.

Las investigaciones tomaron un giro definitivo en el sector del sur de la capital.

Agentes especializados y familiares recabaron testimonios de comerciantes locales, quienes alertaron sobre un procedimiento ejecutado el día anterior.

Levantamiento del cadáver

El sábado 15 de agosto, alrededor de las 10:00, personal de Medicina Legal y la Policía Nacional realizaron el levantamiento de un cuerpo sin identificar en la vía pública.

Cortejo de evidencia

Agentes de la unidad de Muertes Violentas mostró el registro fotográfico del fallecido a los familiares.

Reconocimiento

Un familiar de la víctima reconoció plenamente que el cuerpo hallado correspondía a Christian Santiago Beltrán Veloz.

Tras el reconocimiento de la víctima, los investigadores de la Dinased direccionaron el procedimiento legal correspondiente a la familia.

Como también el direccionamiento para la apertura formal de la instrucción fiscal por la muerte del ciudadano.