Localizan con vida a Israel de la Cruz, joven que estaba desaparecido en Quito

Israel Jahir de la Cruz Moreno fue localizado con vida la tarde de este martes 20 de octubre de 2026, según confirmaron sus familiares.

Tras varios días de intensa angustia y operativos de búsqueda, Israel Jahir de la Cruz Moreno, de 20 años, fue localizado con vida en la ciudad de Quito.

La buena noticia fue confirmada directamente a Teleamazonas por su padre, Paulo de la Cruz, poniendo fin a la incertidumbre que rodeaba a la familia desde el pasado 11 de octubre de 2026.

El fin de una búsqueda desesperada

El joven había sido visto por última vez en el sector de Carapungo, en la parroquia Calderón, al norte de la capital, específicamente en la intersección de las calles Reventador y Rumiñahui.

La desaparición de Israel Jahir movilizó a sus familiares, quienes difundieron sus características físicas.

Afortunadamente, este operativo conjunto y la difusión ciudadana permitieron dar con su paradero, confirmando que el joven se encuentra a salvo y ya se reunió con sus seres queridos.