Localizan con vida a Michael Tipán, joven reportado como desaparecido en el sur de Quito
Las autoridades confirmaron la localización de Michael Alejandro Tipán Guzmán, de 20 años, quien había sido visto por última vez el viernes 16 de octubre al sur de Quito.
La Policía Nacional informó la noche de este domingo 18 de octubre de 2026 que Michael Tipán fue localizado con vida en Quito.
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Actualizado:
19 oct 2026 - 06:17
Michael Alejandro Tipán Guzmán, el joven de 20 años que mantenía en vilo a sus familiares ya las autoridades capitalinas, fue localizado con vida.
El joven había sido reportado como desaparecido desde el viernes 16 de octubre de 2026.
Operativo y búsqueda
Michael fue visto por última vez en el sector de las calles Pedro Benavente (S23-50) y Bonifacio Aguilar, en la zona de Solanda, al sur de Quito.
Tras la denuncia presentada por sus allegados, unidades especializadas de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado activaron de inmediato los protocolos de rastreo y difusión.
Ficha oficial confirmada
La confirmación de su hallazgo fue oficializada a través de los canales del Programa de Personas Desaparecidas.
Las autoridades publicaron la afiche institucional con el sello de "LOCALIZADO" , dando por concluida la búsqueda que movilizó a la ciudadanía durante el fin de semana.
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