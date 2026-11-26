La Policía Nacional confirmó este jueves 26 de noviembre de 2026 la localización con vida de Eliana Karen Banda Buitrón, de 15 años, en Quito.

La Policía Nacional confirmó la tarde de este jueves 26 de noviembre de 2026 que la adolescente Eliana Karen Banda Buitrón, de 15 años, fue localizada con vida en Quito.

De acuerdo con la Alerta Emilia difundida previamente por la Fiscalía General del Estado, la menor salió de su domicilio ubicado en el sector de San Bartolo, en el sur de la capital.

Según la información oficial, ocurrió a las 04:10 de la madrugada del miércoles 25 de noviembre.

Tras el despliegue de búsqueda, la institución policial informó a las 14:09 de este jueves, a través de sus canales oficiales, que la adolescente fue ubicada sana y salva.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que, en caso de contar con información sobre personas reportadas como desaparecidas, pueden comunicarse de forma confidencial al 1800 DELITO (335 486) o a la línea única de emergencias ECU 911.