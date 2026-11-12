Familia busca a Raúl Carriel, adulto mayor que desapareció tras viajar de Milagro a Guayaquil

Raúl Arturo Carriel Hurtado, de 76 años, vestía esta camiseta deportiva celeste y gorra verde con gris al momento de su desaparición en marzo de 2026.

Han transcurrido casi ocho meses desde que se perdió el rastro de Raúl Arturo Carriel Hurtado, un adulto mayor de 77 años cuya familia pide ayuda urgente a la ciudadanía para localizarlo.

El ciudadano salió desde el cantón Milagro con destino a Guayaquil en marzo de este año y desde entonces no se conoce su paradero.

De acuerdo con el testimonio de su hija y el reporte oficial difundido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ministerio del Interior, fue visto por última vez entre el domingo 15 y el lunes 16 de marzo de 2026.

Afiche oficial de búsqueda emitido por la Fiscalía y el Ministerio del Interior para localizar a Raúl Arturo Carriel, visto por última vez hace casi ocho meses tras llegar a Guayaquil desde Milagro.

El recorrido antes de perderle el rastro

Según las averiguaciones de sus familiares, Raúl Arturo residía en la ciudadela 22 de Noviembre, en las calles Eugenio Espejo entre 9 de Octubre y Pedro Carbo, en Milagro.

Alrededor de las 09:58 salió de la terminal terrestre de ese cantón en un autobús de la cooperativa Rutas Milagreñas.

Las cámaras de seguridad de la terminal terrestre de Guayaquil registraron su arribo cerca de las 11:00.

Tras ingresar a los baños y salir de las instalaciones, abordó un bus urbano de la Línea 14; desde ese momento se desconoce su ubicación.

Estado de salud y vestimenta

Sus allegados manifiestan preocupación debido a que el adulto mayor sufrió una parálisis facial.

Esta condición le dificulta hablar con claridad y ha afectado su memoria, por lo que podría encontrarse desorientado.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta deportiva celeste y una gorra verde con gris, tal como consta en la fotografía de difusión oficial.

Familiares de Raúl Arturo Carriel piden ayuda ciudadana para ubicarlo. Cualquier dato puede reportarse de forma confidencial al 1800 Delito.

Pedido de celeridad en las investigaciones

La denuncia fue asentada en el cantón Milagro. Su hija, quien reside en Shushufindi y viaja periódicamente para impulsar el caso, señala que hasta la fecha no recibirá avances concretos sobre las diligencias policiales.

Tampoco cuentan aún con los resultados de las pruebas de ADN realizadas en Criminalística para cotejar información.

Las autoridades y sus familiares solicitan a cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de Raúl Arturo Carriel Hurtado comunicarse de inmediato a la línea gratuita 1800- DELITO, bajo absoluta confidencialidad.