Karen Eliana Banda Buitrón fue vista por última vez el 25 de noviembre de 2026, en el sur de Quito.

La Fiscalía General del Estado activó una Alerta Emilia por la desaparición de Karen Eliana Banda Buitrón, una adolescente de 15 años, cuyo paradero se desconoce desde el miércoles 25 de noviembre de 2026, en el sur de Quito.

Según la información difundida por las autoridades, la menor salió de su domicilio aproximadamente a las 04:10 del miércoles, en el sector de San Bartolo, y desde entonces no se ha tenido información sobre su ubicación.

Para facilitar su identificación, se difundieron sus características físicas: mide aproximadamente 1,50 metros, tiene ojos cafés, piel trigueña y cabello negro.

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita encontrar a la adolescente. Quienes conozcan algún dato sobre su paradero pueden comunicarse con el ECU 911 o llamar al 1-800 DELITO (335486).

#AlertaEmilia | #Pichincha: 🚨 ¡Ayúdanos a encontrarla! Karen Eliana Banda Buitrón fue vista por última vez el 25 de noviembre de 2026, en el sector de #SanBartolo, sur de #Quito. Si tienes información sobre su paradero comunícate al 9-1-1 o al 1-800 DELITO (335486). https://t.co/iWiw5efiLo — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 26, 2026

¿Qué es la Alerta Emilia en Ecuador?

La Alerta Emilia es un mecanismo de búsqueda y respuesta inmediata implementado en Ecuador en 2018 para localizar a niños, niñas y adolescentes desaparecidos que podrían encontrarse en situaciones de alto riesgo.

Este sistema se inspiró en el modelo internacional de Alerta Amber y busca coordinar acciones entre las autoridades, los medios de comunicación y la ciudadanía para difundir información sobre la desaparición y facilitar la localización de los menores, especialmente durante las primeras horas de búsqueda.