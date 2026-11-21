Camilo Carlos Antonio Tobar Abril permanece desaparecido desde 2012. Tras más de 14 años, su familia exige respuestas y critica los pocos avances en la investigación.

Camilo Carlos Antonio Tobar Abril lleva más de 14 años desaparecido. Su familia lo vio por última vez en 2012 y desde entonces no volvió a tener noticias sobre su desfile.

El caso ocurrió en un escenario institucional distinto al actual. En ese momento, Ecuador no contaba con una unidad policial especializada en la búsqueda de personas desaparecidas.

La Dinased recién se creó el 14 de agosto de 2013 y hoy suma 13 años de operación en el país.

Tampoco existía entonces una fiscalía especializada en esta materia. En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de desaparición forzada entró en vigencia el 10 de agosto de 2014 (artículo 84).

Años después, la desaparición involuntaria se incorporó mediante reformas aprobadas en 2019 (artículo 163. 1).

Xavier Tobar, hermano de Camilo Tobar, relata el calvario de más de 14 años en busca de verdad y justicia por la desaparición de su familiar en Quito. Afiche de búsqueda

Un detenido que salió libre y las primeras pistas

A lo largo de estos años, la familia ha impulsado búsquedas sin lograr hallarlo.

Xavier Tobar, hermano de Camilo, relató a Teleamazonas que una persona les comentó inicialmente que al joven lo habían matado por motivos banales y señaló a un presunto implicado.

Con ese dato arrancaron las primeras indagaciones. Según su testimonio, el agente investigador detuvo a ese sospechoso en Lago Agrio y lo trasladó a Quito.

Por la desaparición de Camilo Tobar han pasado más de 14 fiscales y 15 investigadores sin que hasta ahora se determina su paradero. Cortesía

Xavier explicó que el teléfono celular decomisado al detenido registró una llamada hecha a Camilo a la una y media.

Aunque ese vínculo abrió la investigación, el sospechoso aseguró no saber lo ocurrido.

Al no presentarse más pruebas en esa etapa, su abogado tramitó un hábeas corpus y el hombre recuperó su libertad.

Todo esto ocurrió cuando aún no existían los tipos penales ni las herramientas jurídicas vigentes hoy.

Búsquedas en el río Chiche y un segundo sospechoso

Xavier señaló que la familia realizó múltiples averiguaciones por cuenta propia.

Entre ellas constantes recorridos y búsquedas en el sector del puente del río Chiche.

De acuerdo con su relato, un conocido del primer sospechoso indicó que Camilo habría sido desaparecido junto con otro hombre que vivía en Cumbayá.

La desaparición de Camilo Tobar ocurrió en 2012, antes de la creación de la Dinased y de que el delito de desaparición fuera tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Cortesía

Ese segundo individuo había llegado desde Guayaquil por problemas de drogas y regresó a esa ciudad tras el hecho.

La Fiscalía viajó a Guayaquil para realizar diligencias y tomar versiones.

Sin embargo, los avances se frenaron tras informes médicos que señalan que el implicado presenta un trastorno de personalidad por consumo excesivo de drogas.

'Más de 14 fiscales' y un pedido sin respuesta

Xavier aseguró que el expediente continúa en fase administrativa. Por el caso han pasado más de 14 fiscales y más de 15 investigadores, sin establecer dónde quedó el cuerpo de su hermano.

"Es un calvario que dura ya más de 10 años en un país donde las investigaciones no dan frutos. Más que nada, es un dolor muy grande no saber qué pasó con él, y sobre todo ver la impunidad que existe en este país". Xavier Tobar, hermano de Camilo Tobar.

El familiar cuestionó que las diligencias hayan dependido casi por completo del esfuerzo propio de sus allegados.

Durante más de 14 años, los familiares de Camilo Tobar han impulsado rastreos por cuenta propia en sectores como Cumbayá y el puente del río Chiche ante la falta de respuestas oficiales. Cortesía

Además, denuncia que hace más de seis meses presentó un escrito para que la Fiscalía y la Policía realicen diligencias en el lugar de origen de uno de los señalados, pedido que aún no se concreta.

El recuerdo de Camilo y la lucha contra la impunidad

Al recordar a su hermano, Xavier afirmó que Camilo buscaba generar ingresos para apoyar económicamente a sus hijas y que el vínculo con uno de los implicados respondió a ese objetivo.

También lamentó el distanciamiento con la esposa de Camilo, quien viajó al exterior junto con sus sobrinas sin involucrarse en el seguimiento del caso.

Convencido de que su hermano ya no está con vida, Xavier sostuvo que la familia mantendrá el reclamo para evitar que el caso quede en la impunidad.