'Mi familia quedó destruida': ¿Quién era Luis Alarcón, hombre que murió en clínica dental de Quito?

La muerte de Luis Alarcón no solo dejó interrogantes sobre lo ocurrido en un consultorio odontológico de Quito, sino también consternación en su familia.

El hombre de 37 años falleció, el pasado 2 de abril, en una clínica dental mientras se sometía a un endodoncia y colocación de implantes.

Según las primeras investigaciones, las causas de muertes de Luis Alarcón fueron un infarto agudo de miocardio, edema cerebral, edema agudo de pulmón e insuficiencia respiratoria.

“Nuestra alegría se acabó. Nuestra familia quedó destruida". Luis Alarcón Cruz, padre de Luis Alarcón Herrera

Lo único que queremos es justicia, que los responsables paguen con cárcel”, expresó el padre de la víctima a Teleamazonas.com.

¿Quién era Luis Alarcón?

Su padre, Luis Alarcón Cruz, lo recuerda como un hombre perseverante. Estudió en el Colegio Benalcázar y luego obtuvo su título universitario en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Su deseo de superación lo llevó a viajar a España, donde cursó una maestría en una escuela de negocios en Madrid, experiencia que marcó su desarrollo profesional al regresar al país.

Clausuran sucursal de Cumbayá de clínica dental donde murió Luis

A su retorno a Ecuador, se desempeñaba como jefe de marketing en una empresa privada. Pero más allá de lo profesional, quienes lo conocieron destacan su lado humano: cercano, afectuoso y siempre presente en reuniones familiares.

Desde hace seis años estaba casado y, apenas dos meses antes de su fallecimiento, se convirtió en padre. Él y su esposa tuvieron una hija llamada Isabela

Su padre también recuerda que Luis tenía sueños por cumplir. Tenía planes de viajar, construir una casa en un terreno recientemente adquirido y comprar un vehículo. “Se truncaron todos sus sueños”, lamentó.