Muerte en clínica dental de Quito: Familia pide justicia por Luis Alarcón

Una clínica dental de Quito fue clausurada tras la muerte de un paciente

La muerte de Luis Alarcón, ocurrida durante un procedimiento odontológico en una clínica del norte de Quito, causó conmoción.

Sus familiares piden justicia y que los responsables sean sancionados. “Queremos y exigimos justicia con los responsables de este hecho. Mi cuñada queda viuda a los 33 años y mi sobrina, de apenas dos meses de nacida, queda huérfana”, dijo Pamela Alarcón, hermana de la víctima.

La joven también cuestionó las condiciones en las que operaba el establecimiento. “No tuvieron ni siquiera equipos de reanimación y tuvieron que llamar al 911 para que lleguen paramédicos a solo verificar que mi hermano había fallecido”, denunció.

El hecho se registró la tarde del 2 de abril de 2026, en una clínica ubicada en el sector de Iñaquito. Cuando la Policía llegó a la clínica encontró al paciente sin signos vitales recostado en un sillón odontológico.

Según las investigaciones, el hombre, de aproximadamente 37 años, acudió para someterse a una endodoncia y la colocación de un implante dental, pero durante la intervención sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Supuesto intento de destruir la historia clínica

Según el parte de la Policía Nacional al que Expreso tuvo acceso, dos mujeres que se identificaron, como abogadas del centro odontológico, habrían intentado destruir la historia clínica del paciente.

Los agentes señalaron que intervinieron para recuperar los documentos, los cuales fueron incorporados como evidencia dentro del proceso investigativo.

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La fiscal de turno dispuso la cadena de custodia de los expedientes y de los registros de video del establecimiento. El Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer esta muerte.

Personal de Criminalística también analiza si el expediente médico que fue “rasgado y roto”, según el parte, frente a los uniformados tiene información clave para esclarecer las causas de la muerte.

Clausura de la clínica

Tras el incidente, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizó una inspección técnica y detectó irregularidades. Aunque el centro contaba con permisos para atención odontológica, operaba un área de rayos X sin autorizaciones.

Esto derivó en la clausura del local y la emisión de un acta sancionatoria. Según el Código Municipal, quienes desarrollen actividades relacionadas con laboratorios o servicios de radiología sin contar con los permisos municipales correspondientes podrían enfrentar sanciones de hasta cuatro salarios básicos unificados.