Madre y menor víctima de abuso sexual temen por amenazas y retrasos en proceso judicial

La madre de una menor de edad, víctima de abuso, exige justicia por los retrasos en el proceso judicial en contra del supuesto abusador. Según el relato, su pareja sentimental abusaba de su hija y descubrió la violación de la menor por los mensajes de texto que leyó en el celular.

Los abusos, según cuenta, empezaron cuando la menor tenía 11 años. Es decir, desde el 2020. Recién el año pasado cuando la víctima ya tenía 16 años pudo descubrir cómo amenazaba a la menor de edad.

Denunció este caso en enero del 2025 y el involucrado fue detenido. Desde esa fecha se han suspendido cinco audiencias. Los jueces no han dado ninguna justificación. El abogado de esta madre de familia advierte que si pasado un año y al no tener sentencia puede caducar la prisión preventiva.

Cuenta que ha recibido amenazas del supuesto responsable desde la cárcel. "Me han robado, me han amenazado. Me han dicho que ya deje todo el proceso que lo deje así, que él va a salir. Desde que está preso él tiene acceso a redes sociales, a llamadas telefónicas. No le deja en paz a mi hija", denuncia.

El pasado 2 de julio estaba previsto que haya una audiencia. Sin embargo, esta volvió a ser suspendida. La madre de familia denunció el caso y espera que se pueda tener sentencia lo más pronto posible.