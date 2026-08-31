Acaban con la vida de estudiante de 17 años cuando salía de clases en Machala

Un menor de 17 años fue asesinado en el centro de Machala la tarde de este lunes 31 de agosto.

Un estudiante de 17 años fue asesinado a tiros la tarde de este lunes 31 de agosto de 2026 en el centro de Machala, provincia de El Oro.

El ataque armado ocurrió cerca de las 12:55 pm, poco después de que el menor saliera de la jornada estudiantil en el colegio Nueve de Octubre.

De acuerdo con las primeras indagaciones policiales, el adolescente caminaba con su uniforme de educación física por la intersección de las calles 25 de Junio y 12ava Oeste .

Se dirigía a su domicilio cuando fue interceptado en los exteriores de un local comercial por hombres armados.

Los atacantes dispararon de forma directa contra el estudiante y escaparon del lugar de inmediato.

El menor fue abordado por hombres armados cuando se dirgía a su casa este lunes en Machala. Pexels

Investigación e indicios

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el perímetro para proteger la escena del crimen.

Policías de la Dinased y de Criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de los indicios balísticos.

En el sitio, las autoridades constataron que las pertenencias personales de la víctima se encontraban intactas, incluyendo su mochila escolar y su celular.

Minutos después del suceso, familiares del menor arribaron al lugar para realizar la verificación formal.

Alarma por violencia estudiantil

Las unidades especializadas de la Policía recopilan testimonios y analizan cámaras de seguridad del sector para identificar a los autores materiales.

La víctima había cumplido 17 años el pasado 22 de agosto, según sus allegados.

Este hecho genera preocupación en la capital orense, donde hace tres semanas se registró un caso similar en el que otro estudiante fue atacado a tiros tras salir de su establecimiento educativo.