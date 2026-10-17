Michael Tipán, de 20 años, desapareció en el sur de Quito

Buscan a Michael Tipán Guzmán, reportado como desaparecido en el sector de Solanda, al sur de Quito este viernes 16 de octubre de 2026.

Un nuevo caso de desaparición moviliza a las autoridades ya la ciudadanía en la capital. Se trata de Michael Alejandro Tipán Guzmán , de 20 años de edad, de quien no se tiene noticias desde el pasado viernes 16 de octubre de 2026.

De acuerdo con la información oficial, el joven fue visto por última vez en el sector de las calles Pedro Benavente (S23-50) y Bonifacio Aguilar, al sur de Quito.

Rasgos físicos y características

De acuerdo con la página del Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interio, los datos de Micahel son:

Edad: 20 años.

20 años. Estatura: 1,70 metros.

1,70 metros. Contextura y peso: Delgada (aproximadamente 115 libras).

Delgada (aproximadamente 115 libras). Cabello: Castaño.

Castaño. Ojos: Cafés.

Cafés. Rasgo distintivo: Utiliza lentes de marco metálico.

Michael Alejandro Tipán Guzmán, de 20 años, está desaparecido en el sur de Quito. Afiche de búsqueda

Unidades especializadas de la Policía Nacional y la Fiscalía se encuentran ejecutando las labores de rastreo y recolección de información para dar con su paradero.

Canales de contacto e información

En caso de contar con cualquier información que ayude a dar con el paradero de Michael Alejandro Tipán Guzmán, la ciudadanía puede comunicarse a la línea telefónica 1800 DELITO (33 54 86) o al 911.