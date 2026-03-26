Más de 2 700 títulos universitarios fueron anulados en Ecuador

Autoridades ecuatorianas anularon miles de títulos académicos emitidos por una universidad de Nicaragua

El Ministerio de Educación dejó sin validez 2 708 títulos académicos obtenidos por ecuatorianos a través de la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival).

Esa institución académica, de origen nicaragüense, fue clausurada tras múltiples cuestionamientos sobre su funcionamiento.

La medida impacta a personas que cursaron estudios de pregrado y posgrado bajo modalidad virtual.

La decisión se apoya en una sentencia emitida por la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que respaldó la postura de las entidades educativas del país frente a intentos previos de validar estos títulos.

Posteriormente, el Consejo de Educación Superior precisó que Unival no contaba con autorización para ofertar programas académicos en Ecuador, lo que reforzó las dudas sobre la legalidad de los estudios impartidos.

En paralelo, en Nicaragua, el Gobierno dispuso el cierre de esa universidad en 2022 tras detectar irregularidades en su operación.

Entre los hallazgos constaban la falta de control sobre la oferta académica, registros incompletos de estudiantes y deficiencias en la documentación del personal docente.