Arranca matriculación y traslado de hermanos en sistema educativo fiscal

Este martes 24 de marzo arranca el proceso de matrícula y traslado de hermanos en el régimen Costa-Galápagos 2026-2027.

Este proceso permite a madres, padres de familia y/o representantes seleccionar la institución educativa de acuerdo a los cupos disponibles y la ubicación de referencia.

Una vez culminado el proceso, el certificado de matrícula llegará al correo registrado por el representante. El Ministerio recuerda que las instituciones educativas no deberán solicitar ni exigir la impresión del certificado de matrícula.

El cronograma de matrícula y traslados será realizará de acuerdo con el siguiente detalle:

Traslados y matrículas

Traslados entre instituciones fiscales

Matrícula ordinaria

El Ministerio de Educación recordó que las instituciones educativas municipales, fiscomisionales y particulares, elaborarán y socializarán sus propios cronogramas escolares o podrán acogerse al definido para el sistema educativo fiscal.