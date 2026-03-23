3 feriados tendrán estudiantes de la Sierra y Amazonía en último período escolar

Desde el 26 de junio de 2026, los estudiantes de la Sierra y Amazonía culminarán clases.

Faltan 67 días para que culminen clases en el régimen Sierra-Amazonía, según el calendario 2025-2026 del Ministerio de Educación.

Este lunes 23 de marzo de 2026 arrancó el tercer período del ciclo lectivo, etapa decisiva antes de que terminen las clases el próximo 26 de junio.

En este tramo final, los estudiantes contarán con tres feriados nacionales que interrumpirán la rutina escolar. Los días de descansos obligatorios serán:

Viernes Santo , el 3 de abril.

, el 3 de abril. Día del Trabajo , el 1 de mayo.

, el 1 de mayo. Batalla de Pichincha, cuyo descanso se trasladará del 24 al 25 de mayo.

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Tras la finalización de clases, el cronograma continuará con las actividades de recuperación académica. Del 29 de junio al 3 de julio se desarrollarán las clases de refuerzo para los estudiantes que deban rendir supletorios.

Posteriormente, entre el 6 y el 9 de julio, se llevarán a cabo los exámenes supletorios, procesos de calificación y juntas de curso.

En cuanto a los docentes, el calendario establece que desde el 10 de julio hasta el 8 de agosto se cumplirán los 30 días de vacaciones ininterrumpidas, con retorno a sus funciones el 11 de agosto.

Durante el período de vacaciones estudiantiles, los maestros deberán continuar con labores internas como revisión de evaluaciones, registro de notas, elaboración de reportes y planificación académica.