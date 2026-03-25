Estudiantes ya pueden postular a institutos tecnológicos y conservatorios públicos

Estudiantes podrán postularse a institutos tecnológicos y conservatorios públicos entre el 3 y 7 de abril de 2026.

Más de 17 000 aspirantes que rindieron la prueba previamente podrán seleccionar una opción para ingresar al primer período académico de 2026.

El proceso se realizará completamente en línea a través del sitio oficial https://www.registrounicoedusup.gob.ec, donde están disponibles 151 carreras de educación técnica y tecnológica.

Los postulantes podrán aplicar hasta a tres carreras. La oferta académica está disponible para consultar en línea.

Son 54 institutos en Ecuador, a los cuales podrán postular los estudiantes. El puntaje de postulación está integrado por: