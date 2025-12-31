Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Sociedad

Militares rescatan a 12 niños perdidos en el cerro Igualata, en la provincia de Tungurahua

Personal de la Brigada de Caballería Blindada N° 11 Galápagos rescató a una docena de niños que estaban extraviados en un cerro.

Militares rescataron a 12 niños perdidos en el cerro Igualata, en Tungurahua.

Ejército

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

31 dic 2025 - 10:32

Unirse a Whatsapp

12 niños se perdieron en el cerro Igualata, en la provincia de Tungurahua y fueron rescatados por militares, según informó el Ejército Ecuatoriano este miércoles 31 de diciembre de 2025.

Los niños fueron hallados por uniformados de la Brigada de Caballería Blindada N.° 11 Galápagos. Los menores se desorientaron por la densa neblina y se perdieron.

Los militares se quedaron con los niños y coordinaron el reencuentro con sus familiares. Todos fueron hallados en buen estado de salud.

Un adulto subió al cerro para el reencuentro con los niños y su descenso seguro, según detalló el Ejército en sus redes sociales.

El cerro Igualata está ubicado al sur del cantón Quero, entre las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Tiene una altura de 4 450 msnm.

Recomendaciones para subir a la montaña

  • Utilizar zapatos adecuados, ropa abrigada e impermeable, gafas y guantes.
  • Aplicar protector solar, especialmente en esta temporada de aumento de la radiación. 
  • Tener en cuenta las condiciones climáticas del lugar con anterioridad. 
  • Llevar un botiquín con insumos que puedan servir en caso de heridas o lesiones. Es necesario incluir medicación de uso continuo para las personas que lo requieran. 
  • Preparar y planificar la ruta con el uso de mapas, brújulas, GPS, etc. 
  • Llevar comida y líquidos para tener energía y estar hidratado. Se aconseja consumir barras energéticas. 
  • Calcular el tiempo del trayecto para contar con luz solar durante el retorno (mínimo dos horas). 
  • En caso de tormenta eléctrica, alejarse de lugares altos y apagar los aparatos electrónicos. 
  • No alimentar a animales o realizar labores de caza. No arrojar basura, fumar ni encender fogatas. 
  • Es mejor contratar un guía o asesoría especializada para estas actividades. 
  • Informar a familiares o amigos las rutas planificadas y el tiempo de duración estimado de la excursión. 
  • Llevar un celular con la carga de batería completa por si debe solicitar ayuda.​

