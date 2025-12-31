Militares rescatan a 12 niños perdidos en el cerro Igualata, en la provincia de Tungurahua

Militares rescataron a 12 niños perdidos en el cerro Igualata, en Tungurahua.

12 niños se perdieron en el cerro Igualata, en la provincia de Tungurahua y fueron rescatados por militares, según informó el Ejército Ecuatoriano este miércoles 31 de diciembre de 2025.

Los niños fueron hallados por uniformados de la Brigada de Caballería Blindada N.° 11 Galápagos. Los menores se desorientaron por la densa neblina y se perdieron.

Los militares se quedaron con los niños y coordinaron el reencuentro con sus familiares. Todos fueron hallados en buen estado de salud.

Un adulto subió al cerro para el reencuentro con los niños y su descenso seguro, según detalló el Ejército en sus redes sociales.

El cerro Igualata está ubicado al sur del cantón Quero, entre las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Tiene una altura de 4 450 msnm.

Recomendaciones para subir a la montaña