Militares rescatan a 12 niños perdidos en el cerro Igualata, en la provincia de Tungurahua
Personal de la Brigada de Caballería Blindada N° 11 Galápagos rescató a una docena de niños que estaban extraviados en un cerro.
Militares rescataron a 12 niños perdidos en el cerro Igualata, en Tungurahua.
31 dic 2025 - 10:32
12 niños se perdieron en el cerro Igualata, en la provincia de Tungurahua y fueron rescatados por militares, según informó el Ejército Ecuatoriano este miércoles 31 de diciembre de 2025.
Los niños fueron hallados por uniformados de la Brigada de Caballería Blindada N.° 11 Galápagos. Los menores se desorientaron por la densa neblina y se perdieron.
Los militares se quedaron con los niños y coordinaron el reencuentro con sus familiares. Todos fueron hallados en buen estado de salud.
Un adulto subió al cerro para el reencuentro con los niños y su descenso seguro, según detalló el Ejército en sus redes sociales.
El cerro Igualata está ubicado al sur del cantón Quero, entre las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Tiene una altura de 4 450 msnm.
Recomendaciones para subir a la montaña
- Utilizar zapatos adecuados, ropa abrigada e impermeable, gafas y guantes.
- Aplicar protector solar, especialmente en esta temporada de aumento de la radiación.
- Tener en cuenta las condiciones climáticas del lugar con anterioridad.
- Llevar un botiquín con insumos que puedan servir en caso de heridas o lesiones. Es necesario incluir medicación de uso continuo para las personas que lo requieran.
- Preparar y planificar la ruta con el uso de mapas, brújulas, GPS, etc.
- Llevar comida y líquidos para tener energía y estar hidratado. Se aconseja consumir barras energéticas.
- Calcular el tiempo del trayecto para contar con luz solar durante el retorno (mínimo dos horas).
- En caso de tormenta eléctrica, alejarse de lugares altos y apagar los aparatos electrónicos.
- No alimentar a animales o realizar labores de caza. No arrojar basura, fumar ni encender fogatas.
- Es mejor contratar un guía o asesoría especializada para estas actividades.
- Informar a familiares o amigos las rutas planificadas y el tiempo de duración estimado de la excursión.
- Llevar un celular con la carga de batería completa por si debe solicitar ayuda.
