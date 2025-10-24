Ministerio de Educación anuncia convocatoria para contratar a personal para los DECE

Ministerio de Educación anunció la convocatoria enfocada en la contratación de personal para los DECE.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció el inicio de la cuarta fase de contratación de 1 283 nuevos profesionales para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Según el Ministerio, el objetivo es ampliar la presencia de estos equipos en más instituciones educativas fiscales del país.

Según el Ministerio, el incremento del personal DECE "permitirá mejorar la capacidad de respuesta institucional, optimizar los procesos de orientación y consejería y garantizar una atención más cercana, oportuna e inclusiva".

La vinculación se realizará bajo la figura de servicios ocasionales, con una remuneración mensual de 817 (SP1) dólares, en concordancia con la normativa vigente. La inversión será de aproximadamente USD 2.7 millones para ampliar la cobertura de atención psicosocial, emocional y de orientación educativa.

Dentro del proceso se habilitó un módulo específico dentro de la plataforma Educaempleo, denominado 'Módulo DECE', el cual permitirá gestionar de manera ágil, transparente y eficiente los procesos de selección.

De acuerdo con la planificación oficial, el proceso se cumplirá en las siguientes fechas:

Inscripción y postulación de aspirantes: 25 y 26 de octubre de 2025