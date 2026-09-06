Nueve detenidos y tres campamentos de los Comandos de la Frontera desmantelados en Orellana

Militares llevaron adelante una operación en la provincia de Orellana.

Un operativo militar ejecutado este domingo 6 de septiembre de 2026 dejó nueve personas aprehendidas y tres campamentos desmantelados en el sector de Alto Punino, cantón Francisco de Orellana.

Según las Fuerzas Armadas, información de inteligencia permitió ubicar las estructuras, que tenían capacidad para albergar a más de 60 personas y que presuntamente funcionaban como bases de sostenimiento y descanso de grupos armados organizados.

Los nueve detenidos serían presuntos integrantes de los Comandos de la Frontera (CDF), Bloque Central de la Montaña, según información de inteligencia militar.

Armas, municiones, drones y radios decomisados

Durante el registro de los campamentos, los militares incautaron dos fusiles, una pistola, cinco alimentadoras y más de 1 400 municiones de diferentes calibres. También encontraron 90 cápsulas detonantes.

Además, fueron decomisadas tres antenas Starlink, 13 radios Motorola, un dron DJI Mavic 3, tres uniformes con distintivos de CDF y chalecos tácticos, entre otros objetos.

En los campamentos también había infraestructura logística: 13 cilindros de gas, tres generadores eléctricos, tres cocinas industriales, tres neveras con víveres y tres lavadoras.

Las nueve personas aprehendidas y los indicios fueron entregados a las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales y peritajes.