Una paciente denuncia supuesta mala práctica médica en un hospital público en Quito

"No tengo palabras para expresarlo; han sido años de lucha". Una paciente del hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte de Quito, denuncia que fue víctima de una supuesta mala práctica médica que le causó daños a su hígado.

Según, narró para las cámaras de 24 Horas, la paciente Karen Cevallos se sometió a una cirugía laparoscópica de vesícula que afectó a su hígado.

"Entro por una cirugía de vesícula para que después me digan que voy a ser candidata para un trasplante de hígado, es realmente muy traumático" dijo la mujer que lleva años luchando por una reparación.

Cevallos se sometió en enero del 2023 a una primera cirugía en la casa de salud donde le dejaron un drenaje tras la cirugía y recibió el alta médica. Esta práctica dejó afectada su salud que le impidió continuar con su vida de manera normal por estar constantemente en consultas con médicos, que le han hecho dos cirugías adicionales.

La mujer señala que estuvo tres meses internada en el hospital sin saber qué tenía y le dieron nuevamente el alta, pero los dolores no cesaban.

"Dicen que fue la vincha la que me dañó el conducto biliar. Han tratado supuestamente de arreglarlo, pero hasta el día de hoy no (lo han conseguido)" narra la paciente.

Desde la casa de salud la derivaron al hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito en diciembre del 2024, donde el diagnóstico no fue alentador. "A consecuencia de eso el hepatólogo me dictamina que tengo que seguir en la lista para un trasplante".

Cevallos señala que el padecimiento ha afectado su salud, el color de su piel, por el daño que se ocasionó a su hígado. Esto la llevó a presentar una denuncia hace un año en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), pero señala que el trámite no avanza.

Desde el Acess se indicó que entorno a la denuncia se realizó un análisis y no se encontró indicios de mala práctica médica, sin embargo, hay una segunda solicitud para revisar las historias clínicas están correctamente llenadas.

Desde el hospital Pablo Arturo Suárez, no hubo pronunciamiento sobre este caso.