Familiares y amigos dan el último adiós a Nathaly Mafla en Ibarra

El cuerpo de la estudiante Nathaly Mafla, hallada sin vida en el sector La Vicentina, es velada en Ibarra.

En medio del dolor y la consternación por su fallecimiento, familiares y allegados de Nathaly Mafla comenzaron a despedir a la joven universitaria en la ciudad de Ibarra. En ese ciudad se realiza su velación.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la familia indicó que la velación se realiza en una funeraria de Ibarra. La honra fúnebre comenzó a las 23:00 del martes 9 de junio de 2026.

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Los familiares no han informado la fecha ni la hora en que se realizará el sepelio. Sin embargo, emitieron un comunicado en el que agradecen a todas las personas que se sumaron en la búsqueda de la joven de 20 años.

El cuerpo de Nathaly Mafla fue encontrado el martes 9 de junio en una quebrada del sector de La Vicentina, en el centro-norte de Quito. La Policía Nacional dijo que el cuerpo habría permanecido entre 3 y 4 días en ese lugar.

La estudiante desapareció el 4 de junio de 2026 tras salir de la Universidad Politécnica Nacional, en donde estudiaba la carrera de Ingeniería en Sistemas.