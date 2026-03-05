¿Qué hacer si le niegan la visa a Estados Unidos?; esto es todo lo que debe saber

La visa americana es un requsiito para que los ecuatorianos puedan ingresar a Estados Unidos.

En los últimos años, la aprobación de visas de turismo y negocios para Estados Unidos (categorías B1/B2) se ha reducido significativamente y cada vez más solicitantes reciben una respuesta negativa.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos muestra que la tasa de rechazo para solicitantes ecuatorianos pasó del 15,68% en 2021 al 42,24% en 2025, el nivel más alto de los últimos seis años. Esto significa que cuatro de cada diez solicitudes no son aprobadas.

¿Se puede volver a aplicar si la visa es negada? Sí, una persona que fue declarada inelegible puede volver a solicitar la visa en el futuro.

¿Qué ocurre cuando le niegan la visa?

Cuando una solicitud es rechazada, el solicitante recibe una notificación oficial en la que se explica la razón de la decisión, según el Departamento de Estado.

Sin embargo, la persona sí puede volver a solicitar la visa en el futuro, especialmente si han cambiado de manera significativa sus condiciones personales, laborales o económicas.

Para aumentar las posibilidades de aprobación, se recomienda demostrar cambios significativos en su situación, como estabilidad laboral, ingresos comprobables o vínculos más sólidos con su país de residencia.

Para volver a aplicar, deberá:

Completar un nuevo formulario de solicitud .

de . Pagar nuevamente la tarifa de procesamiento .

de . Programar una nueva entrevista consular .

. Presentar información incompleta o documentación que demuestre vínculos sólidos con su país de residencia.

¿Se puede recuperar el dinero pagado?

No. La tarifa que se paga al momento de solicitar la visa no es reembolsable, incluso si la solicitud es rechazada, ya que corresponde al procesamiento del trámite.

Por lo tanto, para volver a solicitar la visa se deberá volver a pagar el valor correspondiente. El costo base de la visa americana de turista es de 185 dólares. Sin embargo, a partir de octubre de 2025, se implementó un adicional de 250 dólares para ciertas solicitudes, lo que puede elevar el costo total a 435 dólares.

Las razones más comunes de rechazo

La legislación estadounidense establece varios criterios bajo los cuales una visa puede ser negada. Entre los motivos más frecuentes se encuentran: