Impacto entre un bus y una tricimoto deja dos personas fallecidas, en Guayas

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un hombre y una mujer de aproximadamente 20 años perdieron la vida durante un choque entre un bus y una tricimoto.

El hecho sucedió en la vía Salitre Vernaza, en la provincia del Guayas, aproximadamente a las 8:00 del 10 de junio de 2026.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas, que se movilizaban en una tricimoto por el recinto Rosa Elena, chocaron con un bus de transporte de la cooperativa Atis Salitreña.

Moradores piden intervención de las autoridades

Tras el impacto, ambos fallecieron al instante, ya que la tricimoto quedó prendida de la parte delantera del vehículo pesado.

Moradores del sector, alarmados por el hecho, pidieron a las autoridades la instalación del semáforo en el sector para evitar nuevos accidentes.