Niña que falleció dentro de su escuela en Milagro sufrió fractura de columna cervical

La autopsia realizada a la niña de 11 años que falleció tras sufrir un desmayo en el interior de una escuela en el cantón Milagro, en la provincia de Guayas, reveló las causas de muerte.

Según el documento, la menor sufrió una fractura de columna cervical por trauma raquimedular. En videos se observa que la menor ingresó a la institución educativa pasadas las 07:00. 15 minutos después personal de la entidad la sacaron en brazos, por un desmayo.

La menor fue trasladada hacia el Hospital León Becerra de Guayaquil, en donde se confirmó que llegó sin signos vitales. La familia de la menor indicó que presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado para conocer cómo ocurrió la muerte.

Para la investigación se utilizarán las imágenes de las cámaras de seguridad del plantel y el informe de la autopsia. Un familiar de la menor aseguró que desde la institución llamaron al ECU 911, sin embargo, no tuvieron respuesta.

Para los familiares, la causa de muerte informada en la autopsia no coincide con la información que recibieron en la institución educativa. La menor fue sepultada el mediodía del domingo 14 de diciembre.