Niño de dos años con graves quemaduras fue trasladado en helicóptero de Imbabura a Quito

Un niño de dos años fue trasladado en helicóptero desde Imbabura.

Un niño de dos años con graves quemaduras fue trasladado en helicóptero desde Imbabura a Quito en un helicóptero este domingo 28 de septiembre de 2025.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) rescató al menor y lo trasladó junto a su madre hacia una casa de salud.

El niño sufrió quemaduras en su cuello y manos. Estas áreas del cuerpo fueron vendadas para el traslado por aire, una vez estabilizado en la ciudad de Ibarra.

El menor sufrió quemaduras y tuvo que ser trasladado de emergencia en coordinación con el CBQ y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Una ambulancia trasladó al menor hasta el estadio Olímpico de Ibarra, a donde arribó el helicóptero del CBQ, y desde allí fue trasladado a la capital para recibir atención especializada.

Las autoridades no han revelado detalles del estado de salud del infante.