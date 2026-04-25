Triunfo del 'Bombillo': Emelec derrota a Liga de Quito

El Club Sport Emelec venció 1-0 a Liga de Quito hoy, sábado 25 de abril de 2026, en el Estadio George Capwell.

El encuentro, correspondiente a la Fecha 11 de la Primera Etapa de la LigaPro 2026, se definió tras un primer tiempo sin goles.

Luis Fragoza fue la figura del partido

El juvenil de 16 años, Luis Fragozo, anotó el único punto del encuentro al minuto 57, marcando su primer gol en la máxima categoría.

Con este resultado, el "Bombillo" suma su segunda victoria consecutiva en el torneo, mientras que Liga de Quito continúa en una racha irregular en la mitad de la tabla.