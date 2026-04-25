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LigaPro

Triunfo del 'Bombillo': Emelec derrota a Liga de Quito

El encuentro se disputó en el estadio George Capwell, en Guayaquil

Luis Fragozo festejó su gol con Emelec

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Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

25 abr 2026 - 19:12

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El Club Sport Emelec venció 1-0 a Liga de Quito hoy, sábado 25 de abril de 2026, en el Estadio George Capwell.

El encuentro, correspondiente a la Fecha 11 de la Primera Etapa de la LigaPro 2026, se definió tras un primer tiempo sin goles.

Luis Fragoza fue la figura del partido 

El juvenil de 16 años, Luis Fragozo, anotó el único punto del encuentro al minuto 57, marcando su primer gol en la máxima categoría.

Con este resultado, el "Bombillo" suma su segunda victoria consecutiva en el torneo, mientras que Liga de Quito continúa en una racha irregular en la mitad de la tabla.

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