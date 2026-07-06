Al menos 330 niños muertos o heridos en la guerra en Sudán este año, según Unicef

Cientos de niños muertos y heridos ha dejado la guerra en Sudán este año, revela organización.

Al menos 330 niños murieron o resultaron heridos en lo que va de año en la guerra en Sudán entre el ejército y los paramilitares, alertó Unicef este lunes 6 de julio de 2026.

A los niños "los matan y hieren en sus hogares, en las carreteras, en los mercados y mientras intentan acceder a servicios esenciales como la educación y la atención médica", lamentó en un comunicado Sheldon Yett, director de la agencia de la ONU para la infancia en Sudán.

La guerra entre el ejército sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) estalló en abril de 2023 y ha causado, según estimaciones de organizaciones humanitarias, más de 200.000 muertos.

Semanas de bombardeos

Ambos bandos recurren regularmente al uso de drones, que han matado a más de un millar de personas desde principios de año y son responsables del 60% de las víctimas infantiles en la región central de Kordofán, según Unicef.

La ciudad de El Obeid, capital de dicha región, lleva semanas siendo bombardeada por los paramilitares, que atacan infraestructuras civiles, principalmente centrales eléctricas, redes de agua y escuelas.

La ONU ha lanzado una "alerta roja" indicando que las FAR se preparan para lanzar una ofensiva mortífera contra la urbe, poniendo en peligro a su medio millón de habitantes, entre ellos unos 100.000 desplazados que escaparon de la violencia en otras regiones del país.

Niños expuestos a la muerte

El organismo internacional teme que El Obeid sea escenario de atrocidades similares a las cometidas por los paramilitares en octubre de 2025 durante la toma de la ciudad de El Fasher (oeste), último bastión importante del ejército en Darfur.

"Cualquier nuevo deterioro podría exponer aún más a los niños a la muerte, las heridas y el desplazamiento", alertó Unicef el lunes.

Cinco millones de niños están desplazados dentro del territorio sudanés, según las cifras de Naciones Unidas.

Millones de personas sufren hambre, entre ellas más de 825 000 niños menores de cinco años que padecen desnutrición aguda grave.