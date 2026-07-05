Vacaciones escolares: actividades para niños según su edad

Los niños y adolescentes pueden hacer diferentes actividades según su edad durante las vacaciones.

Con la llegada de las vacaciones, muchos padres buscan alternativas para mantener entretenidos a sus hijos sin que pasen gran parte del día frente a un celular, una tableta o el televisor.

La UNICEF recuerda que el juego, la actividad física y el tiempo compartido en familia son fundamentales para el desarrollo físico, emocional y social de niños y adolescentes.

Aunque durante las vacaciones es normal que aumente un poco el uso de dispositivos electrónicos, recomienda que no desplacen el juego, el descanso, la lectura ni las actividades al aire libre.

Actividades recomendadas según la edad

De 1 a 4 años

A esta edad, el aprendizaje ocurre principalmente mediante la exploración y el juego.

Se recomiendan actividades como:

Juegos de imitación (animales, profesiones o personajes)

Pintar con crayones o témperas lavables

Construir con bloques

Cantar y bailar

Leer cuentos junto a un adulto

Jugar con agua o arena bajo supervisión

Caminar y explorar parques

Según UNICEF, en estas edades el entorno físico y la interacción con otras personas aportan mucho más al desarrollo que el uso de pantallas.

De 5 a 8 años

Los niños ya disfrutan retos más complejos y actividades que estimulan la creatividad.

Algunas opciones son:

Caminatas para observar plantas y animales

Búsquedas del tesoro

Juegos de escondidas

Inventar historias en familia

Rompecabezas

Manualidades

Aprender recetas sencillas

Juegos de mesa

Estas actividades fortalecen la imaginación, el lenguaje y la resolución de problemas.

De 9 a 12 años

En esta etapa cobran importancia los desafíos físicos y el trabajo en equipo.

Se recomienda:

Circuitos de obstáculos

Deportes

Sembrar plantas o un huerto

Dibujo y pintura

Fotografía

Experimentos científicos sencillos

Aprender un instrumento musical

Proyectos de reciclaje

UNICEF destaca que el juego continúa siendo una herramienta clave para desarrollar habilidades sociales y emocionales durante la niñez.

De 13 a 18 años

Aunque los adolescentes suelen utilizar más la tecnología para socializar, también es importante promover actividades fuera de las pantallas.

Entre ellas:

Clubes de lectura

Cocinar en familia

Voluntariado

Deportes

Caminatas

Fotografía

Escritura creativa

Juegos de mesa

Actividades artísticas

Compartir tiempo con familiares y amigos también contribuye al bienestar emocional durante las vacaciones.