Vacaciones escolares: actividades para niños según su edad
El uso excesivo de las pantallas por parte de niños y adolescentes se puede controlar con actividades durante las vacaciones.
Los niños y adolescentes pueden hacer diferentes actividades según su edad durante las vacaciones.
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Actualizado:
05 jul 2026 - 10:00
Con la llegada de las vacaciones, muchos padres buscan alternativas para mantener entretenidos a sus hijos sin que pasen gran parte del día frente a un celular, una tableta o el televisor.
La UNICEF recuerda que el juego, la actividad física y el tiempo compartido en familia son fundamentales para el desarrollo físico, emocional y social de niños y adolescentes.
Aunque durante las vacaciones es normal que aumente un poco el uso de dispositivos electrónicos, recomienda que no desplacen el juego, el descanso, la lectura ni las actividades al aire libre.
Actividades recomendadas según la edad
De 1 a 4 años
A esta edad, el aprendizaje ocurre principalmente mediante la exploración y el juego.
Se recomiendan actividades como:
- Juegos de imitación (animales, profesiones o personajes)
- Pintar con crayones o témperas lavables
- Construir con bloques
- Cantar y bailar
- Leer cuentos junto a un adulto
- Jugar con agua o arena bajo supervisión
- Caminar y explorar parques
Según UNICEF, en estas edades el entorno físico y la interacción con otras personas aportan mucho más al desarrollo que el uso de pantallas.
De 5 a 8 años
Los niños ya disfrutan retos más complejos y actividades que estimulan la creatividad.
Algunas opciones son:
- Caminatas para observar plantas y animales
- Búsquedas del tesoro
- Juegos de escondidas
- Inventar historias en familia
- Rompecabezas
- Manualidades
- Aprender recetas sencillas
- Juegos de mesa
Estas actividades fortalecen la imaginación, el lenguaje y la resolución de problemas.
De 9 a 12 años
En esta etapa cobran importancia los desafíos físicos y el trabajo en equipo.
Se recomienda:
- Circuitos de obstáculos
- Deportes
- Sembrar plantas o un huerto
- Dibujo y pintura
- Fotografía
- Experimentos científicos sencillos
- Aprender un instrumento musical
- Proyectos de reciclaje
UNICEF destaca que el juego continúa siendo una herramienta clave para desarrollar habilidades sociales y emocionales durante la niñez.
De 13 a 18 años
Aunque los adolescentes suelen utilizar más la tecnología para socializar, también es importante promover actividades fuera de las pantallas.
Entre ellas:
- Clubes de lectura
- Cocinar en familia
- Voluntariado
- Deportes
- Caminatas
- Fotografía
- Escritura creativa
- Juegos de mesa
- Actividades artísticas
Compartir tiempo con familiares y amigos también contribuye al bienestar emocional durante las vacaciones.
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