Nuevo reglamento de salud ocupacional en Ecuador: Claves y cambios

El Gobierno presentó oficialmente el Reglamento de los Servicios Integrales de Salud en el Trabajo.

El Gobierno presentó oficialmente el Reglamento de los Servicios Integrales de Salud en el Trabajo (SISAT), el jueves 30 de julio de 2026.

Esta normativa incluye un enfoque preventivo en materia de salud física, mental y social de los trabajadores.

Este reglamento reemplaza el antiguo sistema de servicios médicos empresariales y establece nuevas obligaciones para empleadores públicos y privados.

La principal novedad es que el enfoque deja de centrarse solo en atender enfermedades o accidentes y pasa a un modelo preventivo que incluye vigilancia médica, evaluación de riesgos y seguimiento permanente de la salud de los trabajadores.

Exámenes médicos obligatorios durante toda la relación laboral

Uno de los cambios más relevantes es que las empresas deberán garantizar evaluaciones médicas en distintas etapas de la relación laboral.

El reglamento contempla exámenes preocupacionales, controles periódicos al menos una vez al año, evaluaciones para el reintegro después de ausencias por motivos de salud y exámenes de retiro cuando termine el vínculo laboral.

Todos estos controles deberán ser gratuitos para el trabajador y financiados por el empleador.

La salud mental entra en la salud ocupacional

El reglamento incorpora de forma expresa la salud mental como parte de la gestión ocupacional.

Las empresas deberán identificar y controlar riesgos psicosociales relacionados con el trabajo, como estrés laboral, carga excesiva, violencia, acoso u otros factores que puedan afectar el bienestar de los trabajadores.

Plan anual obligatorio de salud en el trabajo

Las empresas deberán elaborar un Plan Anual de Salud en el Trabajo, con actividades de prevención, promoción de la salud, vigilancia médica y control de riesgos.

La norma exige que estas acciones sean planificadas, documentadas y evaluadas periódicamente.

Servicios de salud según el tamaño y el riesgo de la empresa

El nuevo sistema organiza los servicios de salud ocupacional por niveles de complejidad.

Las obligaciones variarán según el número de trabajadores y el nivel de riesgo de las actividades económicas.

Esto significa que las empresas con mayor exposición a riesgos deberán contar con estructuras de atención y prevención más completas.

Registro y seguimiento de enfermedades relacionadas con el trabajo

Las empresas deberán fortalecer los sistemas de vigilancia para detectar enfermedades ocupacionales y problemas de salud asociados a las condiciones laborales.

La normativa exige mantener registros, realizar seguimiento de los casos y adoptar medidas para evitar que los riesgos se repitan.