Localizan con vida a Pablo David Llanes en Baños tras varios días de búsqueda

Pablo David Llanes Páramo, de 29 años, fue localizado con vida en el cantón Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua, luego de permanecer desaparecido desde el 29 de julio de 2026.

La Policía Nacional informó que el hallazgo fue posible gracias a labores investigativas desplegadas tras la denuncia por su desaparición en Quito. Fue encontrado en Baños

La Policía Nacional confirmó este viernes la localización de Pablo David Llanes Páramo, hijo del exasambleísta Henry Llanes, quien había sido reportado como desaparecido después de ser visto por última vez en el norte de Quito.

Las autoridades señalaron que las unidades investigativas lograron ubicarlo en la localidad de Baños, donde se verificó su identidad.

Testimonios indican que estaba desorientado

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el joven habría sido encontrado desorientado en el cantón tungurahuense.

Según esas versiones, una mujer, identificada como Virginia Ramos Naranjo, le brindó ayuda y llamó al ECU911 para que pudiera ser asistido. Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias en las que llegó a esa localidad ni han emitido detalles adicionales sobre su estado de salud.

En imágenes reveladas en redes se observa a Pablo David Llanes, descalzo sobre la acera y con evidente desorientación. Otra fotografía lo muestra en una dependencia policial, tras ser localizado.

La mujer compartió en Facebook el mensaje de cómo y el momento que encontró a Pablo David Llanes.

"Hoy (la noche del viernes 31 de julio) al salir de casa a pocas cuadras lo encontramos desorientado, nos acercamos y le pregunté si necesita ayuda contestó muy educado que sí, llamamos a la Policía, la cual se demoró, y con mi esposo decidimos llevarlo a las oficinas UPC. Cabe recalcar que estaba muy desorientado", escribió la mujer en redes.

Pablo David Llanes localizado con vida en Baños de Agua Santa, en Tungurahua Pablo David Llanes localizado con vida en Baños de Agua Santa, en Tungurahua

La desaparición de Pablo David Llanes movilizó a familiares, amigos y ciudadanos, quienes difundieron su fotografía y características físicas para apoyar su localización.