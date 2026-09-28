Guayaquil: Detectan medicamentos caducados e insumos de hemodiálisis en alrededores de hospital

Arcsa detectó la venta ilegal de medicamentos caducados en los alrededores de un hospital ubicado en el suburbio de Guayaquil.

Tras una denuncia, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria desplegó un operativo en los alrededores del Hospital General Guayaquil, ubicado en el suburbio de la ciudad.

En el sitio, los técnicos localizaron a un vendedor ambulante que comercializaba ilegalmente en la vía pública un total de 44 productos e insumos médicos de uso restrictivo e institucional.

Entre los cuales constan dializadores para hemodiálisis (filtros de fibra hueca) y equipos para hemodiálisis (mangueras).

Asimismo, ácido para hemodiálisis extracorpórea SKF 203, soluciones glucosadas y otros medicamentos de manejo especializado.

Dichos insumos, según Arcsa, no deben comercializarse de forma informal, sino en establecimientos farmacéuticos autorizados bajo prescripción médica.

En atención a una denuncia ciudadana, Arcsa desplegó un operativo en los alrededores del Hospital General Guayaquil donde detectó una venta ilegal de medicamentos. Arcsa

Eran de una clínica privada

Al solicitar las facturas a dicho comerciante y, realizar el análisis de trazabilidad y procedencia de los productos, los técnicos de Arcsa rastrearon la cadena de suministro hasta una clínica privada del Puerto Principal.

Durante la inspección a las bodegas de este establecimiento de salud, se constató el almacenamiento irregular de 21 tipos de productos caducados.

Entre lo que logró identificar la entidad gubernamental, estaban: lotes de eritropoyetina y fármacos para tratar la hepatitis B.

Un vendedor ambulante que comercializaba ilegalmente en la vía pública un total de 44 productos e insumos médicos de uso restrictivo e institucional.

Sanciones

Ante los hallazgos, Arcsa inició el proceso sancionatorio contra la clínica por operar sin permiso de funcionamiento.

Además, por expender productos que comprometen la salud pública y mantener medicamentos caducados dentro de una entidad sanitaria.

La clínica fue sancionada según lo establecido en los artículos 130, 141 y 170 de la Ley Orgánica de Salud.

Todos los productos incautados fueron retenidos para su posterior destrucción, de acuerdo a lo que informó Arcsa.

Arcsa recuerda a los ciudadanos que deben adquirir sus medicamentos o dispositivos médicos solo en establecimientos certificados.

Es decir, farmacias y botiquines, revisando siempre que cuenten con registro sanitario ecuatoriano y fecha de caducidad al día.

Asimismo que, puede reportar el comercio irregular a través de la app Arcsa Móvil, disponible gratuitamente en Play Store y Apple Store.