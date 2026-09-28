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Ecuador

Guayaquil: Detectan medicamentos caducados e insumos de hemodiálisis en alrededores de hospital

La inspección a un comerciante informal en los alrededores del Hospital General Guayaquil llevó a las autoridades hasta una clínica privada, donde encontraron fármacos vencidos y fallas operativas.

Arcsa detectó la venta ilegal de medicamentos caducados en los alrededores de un hospital ubicado en el suburbio de Guayaquil.

Arcsa

Autor

Roberto Cadena

Actualizado:

28 sep 2026 - 18:10

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Tras una denuncia, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria desplegó un operativo en los alrededores del Hospital General Guayaquil, ubicado en el suburbio de la ciudad.

En el sitio, los técnicos localizaron a un vendedor ambulante que comercializaba ilegalmente en la vía pública un total de 44 productos e insumos médicos de uso restrictivo e institucional. 

Entre los cuales constan dializadores para hemodiálisis (filtros de fibra hueca) y equipos para hemodiálisis (mangueras). 

Asimismo, ácido para hemodiálisis extracorpórea SKF 203, soluciones glucosadas y otros medicamentos de manejo especializado.

Dichos insumos, según Arcsa, no deben comercializarse de forma informal, sino en establecimientos farmacéuticos autorizados bajo prescripción médica.

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En atención a una denuncia ciudadana, Arcsa desplegó un operativo en los alrededores del Hospital General Guayaquil donde detectó una venta ilegal de medicamentos.Arcsa

Eran de una clínica privada

Al solicitar las facturas a dicho comerciante y, realizar el análisis de trazabilidadprocedencia de los productos, los técnicos de Arcsa rastrearon la cadena de suministro hasta una clínica privada del Puerto Principal

Durante la inspección a las bodegas de este establecimiento de salud, se constató el almacenamiento irregular de 21 tipos de productos caducados. 

Entre lo que logró identificar la entidad gubernamental, estaban: lotes de eritropoyetina y fármacos para tratar la hepatitis B.

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Un vendedor ambulante que comercializaba ilegalmente en la vía pública un total de 44 productos e insumos médicos de uso restrictivo e institucional.

Sanciones

Ante los hallazgos, Arcsa inició el proceso sancionatorio contra la clínica por operar sin permiso de funcionamiento.  

Además, por expender productos que comprometen la salud pública y mantener medicamentos caducados dentro de una entidad sanitaria. 

La clínica fue sancionada según lo establecido en los artículos 130, 141 y 170 de la Ley Orgánica de Salud.

Todos los productos incautados fueron retenidos para su posterior destrucción, de acuerdo a lo que informó Arcsa.

Arcsa recuerda a los ciudadanos que deben adquirir sus medicamentos o dispositivos médicos solo en establecimientos certificados. 

Es decir, farmacias y botiquines, revisando siempre que cuenten con registro sanitario ecuatoriano y fecha de caducidad al día.

Asimismo que, puede reportar el comercio irregular a través de la app Arcsa Móvil, disponible gratuitamente en Play Store y Apple Store.

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