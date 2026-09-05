Pago, afiliación al IESS...; cinco beneficios para pasantes en Ecuador, según la Ley

La Ley de Pasantías en el Sector Empresarial de Ecuador se reformó el 28 de marzo de 2016

El pago de un estipendio mensual y la afiliación obligatoria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) son algunos de los beneficios que tienen los pasantes en Ecuador.

La Ley de Pasantías en el Sector Empresarial establece una serie de derechos y ventajas para quienes desarrollan actividades formativas en empresas públicas o privadas.

Estos son los cinco principales beneficios para los pasantes:

Reciben un estipendio mensual Los pasantes tienen derecho a recibir un pago mensual equivalente a un tercio del salario básico unificado .

. Para 2026, este valor corresponde a USD 160,60 mensuales, de acuerdo con el salario básico vigente. Afiliación obligatoria al IESS La afiliación al IESS es obligatoria desde el primer día de la pasantía , incluso cuando no existe una relación de dependencia entre el estudiante y la empresa.

, incluso cuando no existe una relación de dependencia entre el estudiante y la empresa. La compañía debe asumir el aporte correspondiente y garantizar al pasante cobertura de asistencia médica por enfermedad y maternidad, además de protección frente a riesgos del trabajo. Jornada máxima de seis horas diarias La normativa busca que la pasantía sea compatible con los estudios. Por ello, la jornada debe ser de cuatro a seis horas diarias , con un máximo de 30 horas semanales .

, con un máximo de . De esta manera, las actividades en la empresa no deberían impedir que el estudiante continúe con sus obligaciones académicas. Experiencia y desarrollo de habilidades Otro de los beneficios de una pasantía es la posibilidad de adquirir experiencia práctica en un entorno real de trabajo .

. Los estudiantes pueden desarrollar destrezas y conocimientos profesionales relacionados con su área de formación antes de culminar sus estudios y obtener su título. La pasantía tiene un límite de seis meses Una pasantía no puede extenderse por más de seis meses en una misma empresa .

. Si el estudiante continúa realizando actividades después de ese período bajo las mismas condiciones, debe generarse una relación de dependencia con la compañía.

De cuánto es la tasa de aportación al IESS en las pasantías

La tasa de aportación establecida para los pasantes es del 17,5% de un salario básico. Con el salario vigente en 2026, esto representa USD 81,90.

Este aporte debe ser cubierto en su totalidad por la empresa, por lo que no puede descontarse del estipendio mensual que recibe el estudiante.

Los pasantes afiliados también tienen acceso a las coberturas correspondientes al Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y futuros beneficios del Seguro de Pensiones. Solo no tienen acceso a la cesantía y Seguro de Desempleo.

¿Qué empresas están obligadas a contratar pasantes?

En el sector privado, la contratación de pasantes es obligatoria para las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores.

En el sector público, en cambio, las instituciones pueden incorporar pasantes de acuerdo con sus necesidades y requerimientos.