Paso a paso para solicitar la devolución del IVA al SRI para recibir hasta 144 dólares al mes

En Ecuador, los adultos mayores se pueden beneficiar de la devolución del IVA

Las personas de 65 años o más en Ecuador pueden solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la compra de bienes y servicios de primera necesidad.

El trámite se realiza ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y en 2026 el monto máximo de devolución puede llegar hasta 144,60 dólares mensuales.

Este beneficio está dirigido para ecuatorianos y también extranjeros residentes en el país que tengan 65 años o más al momento de realizar la compra y pagar el IVA.

El trámite puede iniciarse desde el momento en que se haya pagado el impuesto en productos o servicios considerados de primera necesidad.

Además, se puede presentar solicitudes de devolución hasta cinco años después de la emisión del comprobante de venta.

Fórmula para el calculo

El valor máximo que puede recibir un beneficiario cada mes se calcula tomando como base la suma de dos salarios básicos unificados y aplicando la tarifa vigente del IVA en el período de compra.

Para 2026, con un salario básico de 482 dólares y una tarifa del 15% de IVA, el monto máximo de devolución mensual alcanza los 144,60 dólares.

La solicitud debe realizarse por cada período mensual concluido, aunque el sistema también permite acumular varios meses en una sola petición.

Paso a paso para solicitar la devolución

El trámite se realiza de forma digital a través del portal del SRI:

Ingresar al portal oficial www.sri.gob.ec

Acceder con usuario y contraseña.

Seleccionar la opción 'Devoluciones (Tax Refund)'.

Elegir 'Devolución de IVA - Adultos mayores'.

Hacer clic en 'Iniciar proceso de devolución'.

Confirmar sus datos personales y validar la cuenta bancaria.

En caso de contar con facturas físicas, el proceso debe realizarse de manera presencial en los centros de atención del SRI, a escala nacional.

Una vez aprobado el trámite, el valor correspondiente se deposita directamente en la cuenta bancaria personal del beneficiario previamente registrada en el sistema.