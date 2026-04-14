El 53,5% de las personas LGTBI+ en Ecuador ha sufrido discriminación o violencia

Más de la mitad de personas LGBTI+ dijeron que han sufrido de discriminación en Ecuador.

El 53,5% de las personas LGTBI+ mayor de 18 años en Ecuador reporta haber sufrido discriminación o violencia a lo largo de su vida, según datos de la última encuesta nacional de condiciones de vida de esta población publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

De ese total, el 89,8% sufrió violencia psicológica, mientras que el 37,9% vivió violencia motivada por prejuicios.

Además, el 73,6% de esas personas aseguró que la violencia ocurrió en el ámbito familiar y el 65,7% afirmó que fue también en el ámbito social y comunitario.

La encuesta, que se realizó con apoyo técnico de la Cooperación Alemana GIZ y por medio de 6 147 entrevistas, actualizó datos obtenidos en el censo de población de 2022 y de otros estudios más pequeños, y es la primera de alcance nacional especializada en caracterizar las condiciones de vida de la población LGTBI+ en Ecuador.

Se estima que hay 380 263 personas LGTBI+ mayores de 18 años en el país, de los cuales el 38,5 % se identifica como gay; 28,2% como bisexual; 19,5% como lesbiana; 3,9% como pansexual, entre otras.

Asimismo, el 77,2% de las personas se identifican como cisgénero, 15,1% son personas trans y 2,6% no binarias. Solo el 1,1% de la población LGBTI+ de 18 años y más se autoidentifica como intersexual.

El 79,3% de la población LGTBI+ entrevistada está soltera, mientras que el 15,6 % está unida y 1,9% está casada.

Aunque el 72,2% asegura que conoce sobre la posibilidad de modificar el dato de nombre, género o sexo en los documentos de identificación, solo el 9,7% reportó haber realizado el cambio de nombre, 7,7% el género y 7,2% el de sexo.

El 50% de las personas encuestadas con más de 24 años tiene un nivel educativo superior, es decir, ha estudiado en la universidad o un centro especializado técnico. Y el 40,9% estudió solo hasta el bachillerato.

La población trans tiene menores niveles educativos, ya que el 26% terminó la educación básica y el 46,1% el bachillerato; mientras que más del 54% las personas cisgénero o no binarias tienen estudios superiores.

Del total, el 3% presenta alguna discapacidad, de los cuales el 29,1% tiene discapacidad física, seguida por la intelectual con el 24,4%, visual 20,1%, psicosocial 13,5% y auditiva 12,3%.

Con respecto al trabajo, el 49,5% es empleado privado y un 31,7% es independiente. Solo un 10,2% trabaja en alguna empresa pública o institución gubernamental. La tasa de desocupación es del 16,1% y el ingreso mensual promedio es de 617 dólares, mientras el salario básico en 2026 está en 482 dólares.