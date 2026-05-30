Cómo y cuándo ver la Luna Azul

La Luna Azul es la segunda luna llena de mayo.

El cielo de mayo cerrará con uno de los eventos astronómicos más llamativos y poco frecuentes: la llamada Luna Azul.

Este fenómeno podrá observarse desde Ecuador durante la noche del sábado 30 y la madrugada del 31 de mayo de 2026.

Aunque su nombre puede llevar a pensar que el satélite natural cambiará de color, la Luna no se verá azul.

El término se utiliza para describir a la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario, algo que sucede aproximadamente cada dos o tres años

¿Cuándo se verá en Ecuador?

El fenómeno podrá apreciarse desde el anochecer del sábado 30 de mayo. Su punto máximo de iluminación ocurrirá durante la madrugada del domingo.

Además, esta Luna Azul coincidirá con una “microluna”, es decir, el momento en que la Luna se encuentra más alejada de la Tierra dentro de su órbita.

Por eso podría verse ligeramente más pequeña y menos brillante de lo habitual, aunque la diferencia será difícil de notar a simple vista.

Recomendaciones para observar el fenómeno astronómico

Aunque el fenómeno podrá verse sin equipos especiales, expertos sugieren algunas recomendaciones para aprovechar mejor la experiencia: