IESS tiene 60 días para ampliar la licencia por maternidad en Ecuador

EL IESS debe modificar su normativa interna para que la licencia por maternidad pase de 12 a 14 semanas para las mujeres afiliadas a escala nacional.

Las mujeres afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Ecuador tendrán un periodo de licencia por maternidad más amplio, gracias a una sentencia judicial.

Una sentencia de la Corte Provincial de Pichincha obliga al IESS a reformar sus reglamentos internos y garantizar que la licencia de maternidad se amplie de 12 a 14 semanas.

La decisión judicial marca un precedente nacional y establece que el actual período de 12 semanas deberá ampliarse a 14, en concordancia con el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fija ese tiempo como estándar mínimo de protección para las madres trabajadoras.

IESS deberá reformar sus normas en un plazo de 60 días

Uno de los puntos centrales de la sentencia dispone que el IESS tiene un plazo máximo de 60 días para adecuar su normativa interna y los procedimientos relacionados con el subsidio de maternidad.

La medida surge luego de una demanda presentada por Mayra Tirira, quien reclamó dos semanas adicionales de licencia que le fueron negadas por la institución. El caso llegó a instancias judiciales y terminó con una resolución favorable que ahora beneficiará a todas las mujeres afiliadas.

Además del reconocimiento del derecho, la sentencia ordenó al IESS pagar las dos semanas que habían sido rechazadas, ofrecer disculpas públicas y modificar sus protocolos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Desde septiembre podría aplicarse para todas las afiliadas

Aunque la sentencia tiene cumplimiento inmediato, el derecho será plenamente operativo una vez que el IESS implemente los cambios administrativos requeridos.

Por ello, se prevé que a partir de septiembre de 2026 las afiliadas puedan acceder de manera efectiva a las 14 semanas de licencia de maternidad, una vez que concluya el proceso de actualización reglamentaria.

La resolución también establece que cualquier solicitud relacionada con maternidad o lactancia deberá ser analizada bajo criterios constitucionales y de derechos humanos.

¿Qué cambia con la licencia de maternidad de 14 semanas?

Hasta junio de 2026, el Código de Trabajo reconoce 12 semanas de licencia por maternidad. Con este precedente judicial, el período mínimo se amplía a 14 semanas.

De acuerdo con la normativa vigente, durante ese tiempo:

El empleador cubre el 25% de la remuneración de la trabajadora.

El IESS asume el pago del 75% restante mediante el subsidio de maternidad.

La ampliación implica que la entidad deberá asumir también el financiamiento correspondiente a las dos semanas adicionales.

Con esta decisión, Ecuador se suma al grupo de países que reconocen una licencia mínima de maternidad de 14 semanas, alineándose con los estándares promovidos por la OIT para la protección de madres trabajadoras y sus hijos.